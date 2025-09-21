Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 21/9/2025 - XSTG 21/9

XSTG 21/9. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 21/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 21/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 21/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 21/9/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 21/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, dành cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: cho những vé trúng chữ số đầu tiên và chỉ sai một số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 có đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ 3 do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ 5 do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 21/9/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.