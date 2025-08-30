Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 31/8/2025 - XSTG 31/8

XSTG 31/8. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 31/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 31/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 31/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 31/8/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 31/8/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng mỗi giải

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng mỗi giải

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: trị giá 50 triệu đồng, cho các vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: dành cho những vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ khác một số ở hàng trăm nghìn), trị giá 6 triệu đồng mỗi giải.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ 3 quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- XSMN thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh.

- XSMN thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt.

