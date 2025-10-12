Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/10/2025 - XSTG 12/10

XSTG 12/10. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 12/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/10/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 12/10/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTG

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Tiền Giang bao gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng

- Giải nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng mỗi giải

- Giải nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba (5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng

- Giải tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng

- Giải năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho các vé trúng 5 số sau cùng so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích: giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng, cho những vé chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ vé sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Xổ số miền Nam thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 12/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.