Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 2/11/2025 - XSTG 2/11

XSTG 2/11. Kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 2/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang. Kết quả XSTG 2/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTG 2/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 2/11/2025 - XS đài Tiền Giang Chủ nhật ngày 2/11/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng đối với vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Sau 30 ngày quy định, vé số trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì được phép ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Thứ Ba: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Thứ Tư: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ Năm: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Thứ Sáu: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ Bảy: XSMN thực hiện quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN thực hiện quay thưởng Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

