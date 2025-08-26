Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 27/8/2025 - XSST 27/8

XSST 27/8. Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 27/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Kết quả XSST 27/8/2025 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSST 27/8 - Trực tiếp kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 27/8/2025 - Xổ số Sóc Trăng thứ Tư ngày 27/8/2025

Những lưu ý cần biết khi trúng thưởng XSST

- Vé số trúng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Thời hạn nhận thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả quay thưởng. Sau thời hạn quy định, vé trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người chơi sẽ lĩnh tất cả các giải đó.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba quay thưởng tại đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy quay thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay 27/8/2025 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.