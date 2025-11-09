Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 9/11/2025 - XSKG 9/11

XSKG 9/11. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 9/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 9/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 9/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 9/11/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 9/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang cho loại vé 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng như sau:

- 1 giải đặc biệt: Trùng 6 số với kết quả quay số mở thưởng, giải thưởng trị giá 2 tỷ đồng.

- 10 giải nhất: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- 10 giải nhì: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- 20 giải ba: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- 70 giải tư: Trùng 5 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- 100 giải năm: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- 300 giải sáu: Trùng 4 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- 1.000 giải bảy: Trùng 3 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- 10.000 giải tám: Trùng 2 số với kết quả quay số mở thưởng, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba tổ chức quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ Tư tổ chức quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- XSMN thứ Sáu tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy tổ chức quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN tổ chức quay số mở thưởng Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 9/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.