Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 26/10/2025 - XSKG 26/10

XSKG 26/10. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 26/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 26/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 26/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 26/10/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 26/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng không còn giá trị để nhận thưởng.

- Vé trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trung bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Thứ 3: XSMN quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Thứ 4: XSMN quay số mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Thứ 5: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang.

- Thứ 6: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Thứ 7: XSMN quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Chủ nhật: XSMN quay số mở thưởng Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

