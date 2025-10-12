Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/10/2025 - XSKG 12/10

XSKG 12/10. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/10/2025 được mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 12/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 12/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/10/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 12/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn nhận thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần, người chơi có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM.

- XSMN thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- XSMN thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- XSMN thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 12/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.