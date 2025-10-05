Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 5/10/2025 - XSKG 5/10

XSKG 5/10. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 5/10/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 5/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 5/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 5/10/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 5/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ gìn cẩn thận, còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, được tính kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày theo quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải khác nhau thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ mở thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- XSMN thứ Ba sẽ mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre.

- XSMN thứ Tư sẽ mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm sẽ mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- XSMN thứ Sáu sẽ mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy sẽ mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An.

- XSMN Chủ nhật mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 5/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.