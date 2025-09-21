Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 21/9/2025 - XSKG 21/9

XSKG 21/9. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 21/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 21/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 21/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 21/9/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 21/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải đảm bảo còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn nhận tiền thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Quá 30 ngày, các vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt theo yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả các giải thưởng đó.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài TP.HCM, Hậu Giang, Bình Phước và Long An mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt mở thưởng.

