Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/10/2025 - XSKG 19/10

XSKG 19/10. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang. Kết quả XSKG 19/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 19/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/10/2025 - XS đài Kiên Giang Chủ nhật ngày 19/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng cần giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không có dấu vết tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng chỉ có thời hạn nhận thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn 30 ngày, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu người lĩnh thưởng.

- Trường hợp vé trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tham gia lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai được mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba được mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu và Bến Tre.

- Xổ số miền Nam thứ Tư được mở thưởng tại đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng.

- Xổ số miền Nam thứ Năm được mở thưởng tại đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu được mở thưởng tại đài Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy được mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.