Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 6/9/2025 - XSHCM 6/9 

XSHCM 6/9. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 6/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 6/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 6/9 - Trực tiếp kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 6/9/2025 - Xổ số TP.HCM thứ Bảy ngày 6/9/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong vòng 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Sau thời hạn quy định, vé số trúng không còn giá trị nhận tiền thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được lĩnh tất cả các giải đó.

- Trường hợp người trúng thưởng không thể lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 sẽ quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp.

- XSMN thứ 3 quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu.

- XSMN thứ 4 quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng.

- XSMN thứ 5 quay số mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- XSMN thứ 6 quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương.

- XSMN thứ 7 quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt.

