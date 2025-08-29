Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 30/8/2025 - XSHCM 30/8 

XSHCM 30/8. Kết quả xổ số Hồ Chí Minh hôm nay 30/8/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả XSHCM 30/8/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 30/8 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 30/8/2025 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 30/8/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải giữ nguyên vẹn, đảm bảo không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa, để tránh bị từ chối trả thưởng.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh tiền thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé số trúng sẽ không được lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy vào yêu cầu của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả giải đó.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

- XSMN thứ Ba sẽ quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre.

- XSMN thứ Tư sẽ quay thưởng tại đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm sẽ quay thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay thưởng tại đài Trà Vinh, Vĩnh Long, Bình Dương.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

