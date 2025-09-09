Israel ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn, chuẩn bị tấn công tổng lực vào Gaza?

Đây là lần đầu tiên quân đội Israel ban bố lệnh sơ tán quy mô lớn toàn thành phố Gaza, dấu hiệu cho thấy Tel Aviv chuẩn bị mở chiến dịch tấn công tổng lực để chiếm giữ đô thị đông dân cư nhất dải Gaza này.

Trong lệnh sơ tán, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) yêu cầu người dân toàn thành phố Gaza lập tức di chuyển về khu vực nhân đạo được Israel chỉ định ở phía Nam dải Gaza, thông qua tuyến đường bộ ven biển.

Người phát ngôn IDF, Đại tá Avichay Adraee cảnh báo ngoài khu vực nhân đạo được chỉ định, tất cả các khu vực khác ở dải Gaza đều cực kỳ nguy hiểm.

Xe tăng Israel tập kết tại biên giới. (Ảnh: Reuters)

Ngay trước khi lệnh sơ tán được ban hành, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo dải Gaza sẽ biến thành đống đổ nát, nếu lực lượng Hamas không hạ vũ khí và trả tự do cho toàn bộ số con tin mà nhóm này đã bắt giữ trong cuộc đột kích vào Israel ngày 7/10/2023.

Viết trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Israel khẳng định “cơn cuồng phong chưa từng có” đã tấn công vào Gaza ngày 8/9 với khoảng 30 tòa nhà cao tầng được Hamas sử dụng đã bị đánh sập, hàng chục mục tiêu khác bị ném bom và tiêu diệt.

Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại chiến dịch tấn công quy mô lớn của Israel vào thành phố Gaza sẽ khiến cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza trở nên trầm trọng hơn. Số thương vong vì chiến sự tại Gaza chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số gần 65.000 người chết như cơ quan y tế Gaza đã công bố và được nhiều nguồn đáng tin cậy xác thực.