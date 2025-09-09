Israel không kích loạt thành phố của Syria

(VTC News) -

Hôm 8/9, Israel thực hiện cuộc không kích mới nhằm vào nhiều khu vực thuộc thành phố Homs và Latakia ở miền trung và miền tây Syria. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) thông tin thêm "cuộc tấn công của Israel gần Homs nhằm vào đơn vị quân đội".

Hiện tại, Israel chưa xác nhận vụ tấn công nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố lực lượng nước này sẽ hoạt động "ngày và đêm" bất cứ nơi nào cần thiết vì an ninh của đất nước.

Một vụ không kích của Israel nhằm vào Syria trước đây. (Ảnh: Alarabiya)

Sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sụp đổ, quân đội Israel tiến vào vùng đệm phi quân sự ở Cao nguyên Golan, giáp với phần cao nguyên Syria do Israel chiếm đóng và lực lượng này thường xuyên tiến hành những cuộc tấn công vào miền nam Syria.

Quân đội Israel đang đóng quân ở miền Nam Syria. Syria và Israel chính thức xảy ra mâu thuẫn kể từ năm 1948, nhưng đang tham gia đàm phán dưới sự trung gian của Mỹ để giảm căng thẳng.

Đặc biệt kể từ tháng 12/2024 đến nay, Israel thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Syria, dù họ đã khởi xướng cuộc đối thoại chưa từng có với chính quyền mới.

Hồi đầu tháng 7, Israel mở đợt không kích mới nhắm vào tòa nhà được cho là trụ sở của Bộ Quốc phòng Syria ở trung tâm Damascus, cùng các đoàn xe quân sự đang trên đường tới Sweida.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết chiến dịch này nhằm ngăn chặn lực lượng chính phủ Syria tiếp viện cho các đơn vị đang giao tranh ở Sweida, đồng thời thể hiện lập trường bảo vệ cộng đồng Druze, mà Israel coi là “đồng minh tự nhiên” trong khu vực.

Sweida từ lâu được coi là một trong những vùng tương đối yên bình trong cuộc nội chiến Syria kéo dài hơn 13 năm qua. Tuy nhiên, các cuộc đụng độ gần đây đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lan rộng bạo lực, nhất là khi chính quyền Damascus tìm cách siết chặt quyền kiểm soát khu vực này.

Ngoài ra, các nhà quan sát nhận định cuộc không kích của Israel có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Tel Aviv và Damascus, cũng như đẩy Syria vào thế khó khi phải đối phó đồng thời với nhiều mặt trận.