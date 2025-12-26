Hủy án sơ thẩm vụ người vay 5 tỷ đồng mua nhà nhưng 'thoát nợ'

(VTC News) -

Ngày 26/12, TAND TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng, giữa nguyên đơn là VPBank và bị đơn là vợ chồng ông Trần Hồng Sơn (ngụ phường An Hội Đông, TP.HCM).

Vụ án được xét xử theo kháng cáo đối với bản án dân sự sơ thẩm ngày 30/9 của TAND Khu vực 7, TP.HCM.

Theo hồ sơ, ngày 25/11/2020, vợ chồng ông Sơn ký hợp đồng tín dụng với VPBank, vay hơn 3,65 tỷ đồng để đầu tư, mua căn biệt thự diện tích 150 m² tại dự án khu đô thị du lịch ở xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng).

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là các quyền tài sản phát sinh từ thỏa thuận giữa vợ chồng ông Sơn và chủ đầu tư dự án. Từ tháng 12/2022, vợ chồng ông Sơn ngừng thanh toán nợ. Tính đến ngày 30/9/2025, tổng dư nợ được xác định hơn 5,23 tỷ đồng, gồm nợ gốc và lãi quá hạn.

Phía ngân hàng cung cấp sản phẩm thế chấp là nhà ở có tồn tại trong dự án tại xã Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng và đang hoàn thiện.

Ngân hàng khởi kiện, yêu cầu bị đơn trả nợ một lần. Trường hợp không trả được thì đề nghị xử lý tài sản bảo đảm.

Theo VPBank, trong vụ án sơ thẩm, VPBank khởi kiện, yêu cầu bị đơn thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo Hợp đồng tín dụng, yêu cầu trả nợ, xử lý tài sản bảo đảm theo hợp đồng tín dụng. Ngân hàng khởi kiện bị đơn tranh chấp về hợp đồng tín dụng (vay), phía bị đơn thừa nhận nợ và đồng ý trả nợ, chỉ đề nghị giảm lãi.

Giữa ngân hàng với bị đơn đã thống nhất cơ bản về số tiền phải trả. Bị đơn chỉ xin giảm lãi và xin trả nợ dần.

Tuy nhiên, bản án sơ thẩm nhận định bất động sản (mã NWP.5.5-2.71 - tài sản thế chấp) không có thật. Tòa án Nhân dân Khu vực 7 đã tuyên bố hợp đồng tín dụng giữa hai bên là vô hiệu.

Toà cho rằng áp dụng Thông tư 39/2016/TT-NHNN, việc cho vay đáp ứng các nhu cầu vốn mà pháp luật cấm là vi phạm điều cấm, dẫn đến hợp đồng vô hiệu.

Sau bản án sơ thẩm, VPBank và doanh nghiệp liên quan đều kháng cáo; Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM cũng có kháng nghị.

Tại phiên phúc thẩm ngày 26/12, TAND TP.HCM bác bỏ nhận định "tài sản không có thật".

Hội đồng xét xử cho rằng đây là nhận định chủ quan khi chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, chưa xem xét thẩm định tài sản tại cơ quan có thẩm quyền quản lý dự án, mà lại xác minh ở UBND xã, không làm việc với chủ đầu tư dự án, là thiếu khách quan và chưa đầy đủ.

Hơn nữa, căn cứ Vi bằng ngày 22/10/2025 của Văn phòng thừa phát lại Đức Hòa lập (do Ngân hàng cung cấp trong giai đoạn xét xử phúc thẩm), đã chứng minh nhà ở mã NWP.5.5-2.71 có tồn tại trong Dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương tọa lạc tại xã Tiến Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (nay là tỉnh Lâm Đồng) và đang hoàn thiện. Khác hoàn toàn với nhận định của Tòa án sơ thẩm về việc "bất động sản này không có thật".

Ngoài ra, sai sót pháp lý của tòa sơ thẩm là đã áp dụng quy định tại Thông tư 39 vốn đã hết hiệu lực. Theo quy định mới, các hợp đồng tín dụng ký trước đó vẫn tiếp tục được thực hiện chứ không bị tuyên vô hiệu.

Việc tòa sơ thẩm tự ý giải quyết hậu quả hợp đồng vô hiệu khi các bên không có yêu cầu, cũng bị coi là vượt quá phạm vi khởi kiện.

Tòa phúc thẩm cũng chỉ ra tòa sơ thẩm đã bỏ quên người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (chủ đầu tư dự án). Việc vắng chủ thể này khiến việc xem xét tính pháp lý của dự án không thể toàn diện.

Hội đồng xét xử nhận định việc thu thập chứng cứ và chứng minh chưa được tòa án cấp sơ thẩm thực hiện đầy đủ, có vi phạm về thủ tục tố tụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, tuyên hủy bản án sơ thẩm ngày 30/9 của Tòa án nhân dân Khu vực 7, TP.HCM, chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo trình tự.