Hưng Yên khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình trị giá 2 tỷ USD

(VTC News) -

Hưng Yên vừa khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình và khánh thành tuyến đường bộ ven biển. Đây là sự kiện chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lễ khởi công dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình. (Ảnh: Tất Đạt)

Nhà máy Nhiệt điện LNG Thái Bình được xây dựng tại xã Thái Đô (huyện Thái Thụy cũ) trên diện tích 269,43ha, tổng vốn đầu tư khoảng 2 tỷ USD, công suất thiết kế 1.500MW, do liên danh Tập đoàn Tokyo Gas, Công ty Điện lực Kyuden (Nhật Bản) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam thực hiện.

Dự án không chỉ có ý nghĩa về năng lượng mà còn là bước đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng tầm vị thế của Hưng Yên. Khi đi vào vận hành, nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện sạch, ổn định cho miền Bắc, giảm phụ thuộc vào nhiệt điện than, đáp ứng nhu cầu điện cao điểm và tăng tính linh hoạt cho hệ thống điện quốc gia. Đồng thời, nơi đây sẽ hình thành trung tâm năng lượng kết hợp công nghiệp – dịch vụ – logistics quy mô lớn.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Khắc Thận - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - nhấn mạnh, việc các nhà đầu tư lựa chọn Hưng Yên là minh chứng cho môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch, năng động của tỉnh. Chính quyền địa phương đã chủ động tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục và bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để dự án được khởi công theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận phát biểu tại lễ khởi công. (Ảnh: Tất Đạt)

Ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị liên danh nhà đầu tư huy động tối đa nguồn lực tài chính, nhân lực và công nghệ, bảo đảm vận hành nhà máy an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ, tuân thủ nghiêm quy định về đầu tư, đất đai, xây dựng và môi trường. Các nhà thầu thi công cần bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân vùng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án sớm phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của Hưng Yên.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định, phía Nhật Bản cam kết đồng hành cùng phía Việt Nam và địa phương để hiện thực hóa dự án này như một biểu tượng hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Cùng ngày, tỉnh Hưng Yên khánh thành tuyến đường bộ ven biển nối Hưng Yên với Ninh Bình. Tuyến đường dài 34,42km, đi qua 7 xã của Hưng Yên và 1 xã thuộc Ninh Bình, được xây dựng theo quy mô đường cấp III đồng bằng, với tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Lễ khánh thành dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển. (Ảnh: Tất Đạt)

Dù gặp nhiều khó khăn do địa chất phức tạp và khối lượng thi công lớn (hơn 3 triệu m³ đất đá đào đắp, 12 cầu chính dài 3.800m và 8 nút giao), nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và nỗ lực của các đơn vị, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật công trình.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên - cho rằng, tuyến đường bộ ven biển là bước đi quan trọng trong phát triển hạ tầng hiện đại, mở ra không gian phát triển mới cho tỉnh, tạo điều kiện hình thành các khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch ven biển, thúc đẩy liên kết vùng và thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Quang Hưng phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Tất Đạt)

Công trình cùng các tuyến giao thông chiến lược đang được triển khai như cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08), đường kết nối di sản dọc sông Hồng, Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, tuyến đường ra cảng Diêm Điền, đường đi Cồn Vành – xã Hưng Phú... sẽ tạo nên mạng lưới liên thông hoàn chỉnh, kết nối Hưng Yên với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh – những vùng động lực phát triển của cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục quản lý, bảo trì và khai thác công trình hiệu quả; đồng thời, các địa phương cần điều chỉnh quy hoạch đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch dọc tuyến để phát huy tối đa giá trị của tuyến đường.

Ông cũng nhấn mạnh việc rút kinh nghiệm triển khai theo hình thức PPP, coi đây là cơ sở quan trọng để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng các dự án giao thông trọng điểm trong thời gian tới, bảo đảm người dân được hưởng lợi từ các công trình phát triển của tỉnh.