Huế và Đà Nẵng giảm mưa, lũ vẫn trên báo động 3

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay (30/10), Quảng Ngãi, TP Đà Nẵng và TP Huế vẫn còn mưa, tuy nhiên cường độ mưa giảm so với các ngày trước. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi (Quảng Ngãi cũ) đạt 30-60mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Hôm nay, vùng mưa dịch dần lên phía Bắc, trọng tâm mưa trong 24 giờ tới tại các tỉnh Nghệ An - Quảng Trị.

Trong những ngày tới, do không khí lạnh hoạt động tăng cường, dải hội tụ nhiệt đới có trục duy trì qua khu vực Trung Trung Bộ, nhiễu động gió đông hoạt động ở các tầng khí quyển trên cao mực từ 1.500-5.000m, nên các tỉnh miền Trung tiếp tục xảy ra mưa lớn diện rộng trong khoảng thời gian từ 30/10-4/11.

Mưa giảm ở khu vực Huế, Đà Nẵng nhưng nước lũ vẫn bủa vây khu vực này. (Ảnh minh hoạ: Thanh Ba)

Từ 30/10-1/11, mưa to tập trung nhiều ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Bình cũ) với tổng lượng mưa 200-300mm, có nơi trên 600mm.

Giai đoạn từ đêm 1-4/11 có thể xuất hiện đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi. Số liệu hiện tại chưa có dấu hiệu mưa cực đoan như giai đoạn 27-29/10. Tuy nhiên dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.

Về tình hình lũ, cơ quan khí tượng cho hay, với xu thế mưa giảm, các sông chính ở TP Huế, TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi như sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia - Thu Bồn và sông Trà Khúc đều đã đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống chậm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3 (BĐ3); lũ trên các sông ở TP Huế xuống và ở dưới BĐ3; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục xuống, dưới BĐ2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Thu Bồn tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ3; lũ trên sông Vu Gia xuống, dưới BĐ3; các sông ở TP Huế xuống và trên BĐ2; lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) cũng xuống và trên mức BĐ1.

Đối với các sông ở tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ tới, sông Thạch Hãn ở mức 5,80m, trên BĐ3 là 0,2m; sông Kiến Giang (tại Lệ Thủy) 2,90m, trên BĐ3 là 0,2m; sông Ô Lâu (tại Mỹ Chánh) ở mức BĐ2; các sông khác dao động quanh mức BĐ1-BĐ2.

Từ 30/10-1/11, trên các sông từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị xuất hiện lũ. Lũ trên thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, Kiến Giang (Quảng Trị) xuất hiện đợt lũ từ BĐ2-BĐ3, có sông trên BĐ3, hạ lưu sông Cả (Nghệ An), La (Hà Tĩnh) lên trên mức BĐ1.

Giai đoạn ngày 2-4/11, lũ trên trên các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng lên trở lại. Theo số liệu dự báo hiện tại thì ít khả năng xảy ra lũ đặc biệt lớn như đợt lũ 27-29/10. Tuy nhiên dự báo xa của các mô hình chưa có độ tin cậy cao, cần phải tiếp tục theo dõi và cập nhật.