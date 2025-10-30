+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Nghẹt thở những cuộc giải cứu người dân trong lũ dữ
(VTC News) -
Tối 29/10, lũ trên sông Vu Gia lên nhanh, lực lượng cứu hộ vẫn cố gắng khắc phục để giải cứu người dân trong vùng "rốn lũ" Đà Nẵng.
Hồng Thắm
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Chi bộ trong lòng họ đạo - Nơi ‘ý Đảng’ gặp ‘lòng dân’
10:21 30/10/2025
Phóng sự
Đà Nẵng: Lũ dữ dâng nhanh trong đêm, người dân trèo lên nóc nhà giơ tay cầu cứu
10:14 30/10/2025
VTC NEWS TV
Ngồi trong ô tô có sợ bị sét đánh?
10:00 30/10/2025
Chuyện bốn phương
Cháy căn hộ chung cư ở Hà Tĩnh vào rạng sáng, cư dân hoảng loạn sơ tán
09:32 30/10/2025
Phòng chống cháy nổ
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 31/10 và rạng sáng 1/11
09:31 30/10/2025
Cần biết
Du khách say mê khám phá ‘Tinh hoa văn hóa Việt Nam’ tại Hội chợ mùa Thu 2025
09:28 30/10/2025
Tin nóng
Biến nhớt đen thành dầu - thủ đoạn qua mặt nhà chức trách của công ty môi trường
09:00 30/10/2025
Phóng sự
Tại sao có lễ hội hoá trang dịp Halloween?
09:00 30/10/2025
Chuyện bốn phương
Đèo Đại Ninh tại Lâm Đồng tiếp tục sạt lở, giao thông tê liệt
08:59 30/10/2025
Tin nóng
Nữ kiến trúc sư 9X giành học bổng đến 'lò đào tạo tỷ phú của nước Mỹ'
08:40 30/10/2025
Du học
Đại tá Nguyễn Minh Tâm: Sức mạnh quân đội Trung Quốc tăng vọt trong hai thập kỷ
08:33 30/10/2025
VTC NEWS TV
Ni cô Huyền Trang 'Biệt động Sài Gòn': Tuổi xế chiều viên mãn bên ông xã tiến sĩ
08:15 30/10/2025
Sao Việt
Ca sĩ Jack xin lỗi, thông báo tạm dừng hoạt động
08:02 30/10/2025
Ca Nhạc
Ông Trump chấp thuận cho Hàn Quốc chế tạo tàu ngầm hạt nhân
08:00 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Trực tiếp: Quốc hội tiếp tục thảo luận tình hình kinh tế xã hội
08:00 30/10/2025
VTC NEWS TV
Tôi phải giả nghèo, vợ mới chịu đi làm kiếm tiền sau 10 năm lấy nhau
08:00 30/10/2025
Gia đình
Nhiều người trẻ suy thận do biến chứng từ viêm cầu thận IgA
08:00 30/10/2025
Tin tức
Cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Tập: Tháo ngòi thương chiến hay về vòng lặp cũ?
07:51 30/10/2025
Tư liệu
Môn võ người Nga giỏi nhất thế giới, sản sinh ra ‘Độc cô cầu bại’ MMA
07:35 30/10/2025
Võ Thuật
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Thượng viện Anh John Mcfall
07:31 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle
07:27 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Lũ trên sông Thu Bồn ở Đà Nẵng vượt đỉnh lịch sử năm 1964
07:27 30/10/2025
Thời tiết
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer
07:24 30/10/2025
Thời sự quốc tế
Tắm nước lạnh sau 23h, nam thanh niên 23 tuổi liệt dây thần kinh mặt
07:24 30/10/2025
Tin tức
Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ Việt Nam - Anh lên đối tác chiến lược toàn diện
07:13 30/10/2025
Thời sự quốc tế
6 nhóm người nên tránh xa thịt vịt dù bổ dưỡng đến mấy
07:11 30/10/2025
Tư vấn
Mô hình Trái Đất khổng lồ rực sáng bên Hồ Tây, người dân nô nức check-in
07:08 30/10/2025
Tin nóng
Cận cảnh trung tâm hành chính nghìn tỷ ở TP.HCM được đề xuất làm trường học
07:00 30/10/2025
Đầu Tư
Fed hạ lãi suất lần thứ hai trong năm 2025
06:44 30/10/2025
Tài chính
Á quân Olympia từng đóng Phía trước là bầu trời, nay là phó giáo sư ở Australia
06:43 30/10/2025
Sao Việt