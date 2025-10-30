Đóng

Nghẹt thở những cuộc giải cứu người dân trong lũ dữ

Tối 29/10, lũ trên sông Vu Gia lên nhanh, lực lượng cứu hộ vẫn cố gắng khắc phục để giải cứu người dân trong vùng "rốn lũ" Đà Nẵng.

Hồng Thắm
