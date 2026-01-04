Huế, Quảng Trị đón lượng lớn du khách trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch

(VTC News) -

Theo Sở Du lịch TP Huế, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 nhờ thời tiết thuận lợi cùng các hoạt động văn hóa – du lịch sôi nổi, thành phố đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Công tác đón tiếp và phục vụ tại các điểm du lịch cơ bản đáp ứng được sự hài lòng của du khách.

Trong ngày đầu năm mới 2026, ngành du lịch Huế phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức các chương trình chào đón những du khách đầu tiên đến thành phố bằng đường hàng không và đường biển, tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng Chân Mây.

Tàu Adora Mediterranea cập bến tại cảng Chân Mây (TP Huế) chở hơn 1000 khách (chủ yếu mang quốc tịch Trung Quốc) đăng ký tham tham quan tại Huế và Đà Nẵng.

Theo thống kê, dịp Tết Dương lịch 2026, TP Huế ước đón khoảng 85.000 lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 45.000 lượt, tăng hơn 15%.

Cụ thể, trong tổng số lượt khách từ ngày 31/12/2025 đến 4/1/2026, có khoảng 50.000 lượt khách quốc tế và 35.000 lượt khách nội địa. Khách lưu trú ước đạt 45.000 lượt, gồm 28.500 lượt khách quốc tế và 16.500 lượt khách nội địa. Công suất buồng phòng đạt khoảng 60%, doanh thu từ du lịch ước khoảng 150 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ nghỉ lễ này, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Trị cho biết, nhờ thời tiết thuận lợi cùng các chương trình kích cầu, địa phương đã đón 120.000 lượt khách, tăng cao so với cùng kỳ, với tổng thu từ du lịch đạt 138 tỷ đồng.

Theo Cảng hàng không Đồng Hới, từ ngày 1/1 đến sáng 4/1, sân bay đã phục vụ 30 chuyến bay, đáp ứng nhu cầu đi lại cho khoảng 4.500 hành khách. Các điểm tham quan nổi tiếng như Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, địa đạo Vịnh Mốc, sân bay Tà Cơn, Thành cổ Quảng Trị và Bảo tàng tỉnh thu hút lượng lớn du khách.

Được biết, trong năm 2026, TP Huế kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng tích cực của ngành du lịch, khai thác hiệu quả các lợi thế về di sản, văn hóa và hạ tầng du lịch đô thị, với mục tiêu đón khoảng 7 – 7,5 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 15.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đón 10,5 triệu lượt khách, đồng thời hướng tới nâng cao chất lượng trải nghiệm, phát triển du lịch không chỉ về số lượng mà còn về chiều sâu.