(VTC News) -

Chiều 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Đại hội lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-25/1 tại Hà Nội.

Chủ đề của Đại hội là "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

"Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội sẽ được đón các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các Mẹ Việt Nam anh hùng; đại điện nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu trên mọi miền đất nước", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội XIV sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn qua 40 năm đổi mới, Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Về nhân sự, Thường trực Ban Bí thư khẳng định, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Tiểu Ban Nhân sự tiến hành theo đúng các quy định của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, các chế định của pháp luật; đồng bộ, khoa học, bài bản, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, minh bạch.

"Phát huy dân chủ, trí tuệ, đảm bảo hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa và ổn định; giữa đổi mới và phát triển; giữa chuyên môn đào tạo và năng lực thực tiễn... Trong đó đặc biệt quan tâm đến lấy chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ để làm thước đo đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận, đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm của đội ngũ phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế trong công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền về Đại hội XIV của Đảng đã được triển khai từ sớm, có kế hoạch cụ thể với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, phản ánh đúng quyết tâm của Đảng và nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo điểm nhấn, tạo ấn tượng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đại hội; tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, cùng hướng tới và hành động vì mục tiêu phát triển đất nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Trung tâm Báo chí Đại hội XIV tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về hạ tầng, kỹ thuật, thông tin và phối hợp tác nghiệp để các nhà báo trong nước và quốc tế triển khai công tác tuyên truyền hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về Đại hội XIV của Đảng.

Hơn 1 tháng có gần 14 triệu ý kiến đóng góp cho Văn kiện Đại hội XIV

Tại buổi họp báo, ông Trịnh Văn Quyết - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIV được Đảng ta xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng và đã được triển khai hết sức công phu, bài bản, khoa học và dân chủ.

“Các dự thảo văn kiện không chỉ tổng kết sâu sắc chặng đường trong 5 năm qua mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới, thể hiện rõ tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và định hướng phát triển đất nước đến giữa thế kỷ 21”, ông Trịnh Văn Quyết nêu.

Ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trả lời câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: TTXVN)

Việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân đối với các dự thảo văn kiện XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, rộng rãi và rất dân chủ trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân được tiến hành triển khai một cách nghiêm túc, thực chất.

Chỉ trong vòng một tháng lấy ý kiến, thì chúng ta đã có tới gần 14 triệu ý kiến đóng góp với gần 5 triệu cán bộ, Đảng viên và Nhân dân tham gia ý kiến. Cơ bản các ý kiến thể hiện trách nhiệm chính trị rất cao và đồng thuận cao với các nội dung trong dự thảo văn kiện Đại hội XIV.

“Sau khi có các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thì Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiêm túc tiếp thu một cách nghiêm túc, tối đa để hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIV và chúng tôi tin chắc rằng với sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân thì Đại hội XIV sẽ có những quyết sách rất là quan trọng, chiến lược.

Nghị quyết Đại hội XIV sẽ là nghị quyết của đổi mới và hành động để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới”, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ.

Quang Tùng - Phạm Hương - Anh Văn