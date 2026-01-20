(VTC News) -

Honda Việt Nam vừa đưa mẫu Accord ra khỏi danh sách sản phẩm trên trang thông tin chính thức. Động thái đánh dấu việc chấm dứt phân phối dòng sedan từng là biểu tượng của hãng xe Nhật Bản tại thị trường trong nước sau gần 15 năm góp mặt.

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy sự sụt giảm liên tục của mẫu xe này trong những năm qua. Kết thúc năm 2025, Honda Accord chỉ tiêu thụ được 42 xe, tương đương mức trung bình chưa đến 4 xe mỗi tháng. Đây là mức doanh số thấp nhất trong phân khúc sedan cỡ D, nơi Toyota Camry vẫn duy trì vị thế dẫn đầu.

Việc Accord rời đi khiến phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam giờ đây chỉ còn là cuộc chơi riêng của Toyota Camry và Kia K5.

Nguyên nhân khiến Accord không còn chỗ đứng tại Việt Nam chủ yếu đến từ rào cản về giá và sự chậm trễ trong việc cập nhật phiên bản mới.

Tại Việt Nam, xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với duy nhất một phiên bản động cơ 1.5L tăng áp, giá bán 1,319 tỷ đồng. Mức giá này cao hơn đáng kể so với các đối thủ lắp ráp trong nước cũng như nhập khẩu khác, trong khi các lựa chọn về động cơ hay công nghệ an toàn chưa tạo ra sự khác biệt đủ lớn để thuyết phục khách hàng.

Trong khi đó, tại các thị trường lân cận như Thái Lan, Honda đã chuyển sang phân phối thế hệ thứ 11 với hệ truyền động hybrid (e:HEV) từ cuối năm 2023. Việc duy trì thế hệ cũ tại Việt Nam khiến Accord mất đi tính cạnh tranh trước một Toyota Camry liên tục được làm mới và bổ sung tùy chọn động cơ lai điện.

Bên cạnh yếu tố nội tại, xu hướng chuyển dịch sang các dòng xe gầm cao (SUV/Crossover) của người tiêu dùng cũng khiến phân khúc sedan cỡ D ngày càng thu hẹp. Sự rời đi của Accord không chỉ phản ánh khó khăn riêng của Honda mà còn cho thấy áp lực chung của các dòng sedan truyền thống trước làn sóng xe đa dụng và xe điện đang phát triển mạnh.

Hiện phía Honda Việt Nam chưa đưa ra thông báo về việc có đưa thế hệ mới của Accord về nước trong tương lai hay không. Trước mắt, danh mục sedan của hãng chỉ còn lại hai đại diện là City và Civic.