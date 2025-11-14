Hỗ trợ khẩn cấp 700 tỷ đồng cho 4 tỉnh, thành miền Trung khắc phục thiên tai

(VTC News) -

Ngày 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2485 về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho TP Huế, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo đó, hỗ trợ 700 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 4 địa phương để có thêm nguồn tập trung hỗ trợ chỗ ở cho Nhân dân (xây dựng lại nhà bị sập đổ, sửa chữa nhà tốc mái...), bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách, khôi phục công trình hạ tầng thiết yếu (giáo dục, y tế, giao thông, thủy lợi...).

Cụ thể: Huế 100 tỷ đồng, Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, Gia Lai 300 tỷ đồng, tỉnh Đắk Lắk 200 tỷ đồng.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai vào sáng 13/11. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố chủ động cân đối chi ngân sách địa phương, cùng với số kinh phí được ngân sách trung ương hỗ trợ và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định.

Các địa phương cần quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai thời gian qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk làm 90 người chết và mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập đổ, trôi; 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 160.715 ha lúa hoa màu bị thiệt hại; 3.570 con gia súc và trên 452.000 con gia cầm bị chết.

Bên cạnh đó, 684 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng; 63.327 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại, 161 km kênh mương, 64,9 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, 253 km đường giao thông sạt lở, hư hỏng.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 30.000 tỷ đồng, có thể ảnh hưởng từ 0,2-0,4% điểm phần trăm tăng trưởng.