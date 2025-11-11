Ngư dân Đắk Lắk ngày đêm sửa hàng trăm tàu thuyền vỡ nát, hỏng hóc do bão số 13

Các xưởng sửa tàu ở khu vực này hiện hoạt động hết công suất, ngư dân thay phiên nhau túc trực ngày đêm, mong sớm khôi phục lại phương tiện để tiếp tục mưu sinh. “Giờ chỉ mong có hỗ trợ của Nhà nước và thời tiết ổn định để kịp ra khơi cuối vụ. Chậm ngày nào là thiệt hại ngày đó,” - một người dân nói.