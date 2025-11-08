Kỳ tích: Cả 3 người mất tích trong đêm bão số 13 đổ bộ đều được cứu sống

(VTC News) -

Chiều tối 8/11, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận một tàu cá Quảng Bình vừa cứu được anh D.Q.C (44 tuổi, trú thôn Tây An Vĩnh). Anh C. là nạn nhân cuối cùng được tìm thấy trong số 3 người mất tích ở vùng biển Lý Sơn.

Ông D.Q.C - người cuối cùng trong số 3 nạn nhân mất tích - vừa được cứu. (Ảnh: B.P)

Theo ông Huy, khoảng 18h cùng ngày, anh C. gọi điện thoại cho người thân và báo tin anh được một tàu mang số hiệu QB 92198 TS của ngư dân Quảng Bình cứu sống ở khu vực cách đặc khu Lý Sơn tầm 30 hải lý.

“Như vậy, đến thời điểm này, cả 3 người mất tích trong đêm bão số 13 đổ bộ đã được cứu sống”, ông Huy nói.

Như Báo Điện tử VTC News đưa tin, lúc 15h ngày 6/11, do mẫu thuẫn gia đình, anh D.Q.C ra khu vực cầu cảng Lý Sơn rồi nhảy xuống biển tự vẫn. Phát hiện vụ việc, anh Lê Văn Sanh và anh Phan Duy Quang dùng thúng bơi ra cứu. Do sóng và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng vào bờ.

Anh Lê Văn Sanh được phát hiện và cứu sống. (Ảnh: B.P)

Ngay sau đó, lực lượng chức năng Lý Sơn đã huy động tàu Thành Tâm (VT0035) do ông Đặng Văn Thành (53 tuổi) làm thuyền trưởng tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành. Đến tối 6/11, việc tìm kiếm phải tạm dừng do thời tiết ở vùng biển Lý Sơn đang có gió giật mạnh, sóng quá lớn.

Trưa 7/11, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân điều trực thăng tìm kiếm các nạn nhân.

Sáng 8/11, trên hành trình từ cảng Vĩnh Tân (tỉnh lâm Đồng) đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi qua vùng biển Gia Lai, tàu Hải Nam 39 (quốc tịch Việt Nam) vớt được anh Phan Duy Quang trong tình trạng sức khỏe hơi yếu, tâm lý ổn định.

Cũng từ sự chỉ dẫn của anh Quang, lúc 16h15 cùng ngày, tàu cao tốc An Vĩnh phát hiện và cứu được anh Lê Văn Sanh khi nạn nhân đang bơi trên biển trong tình trạng gần kiệt sức.