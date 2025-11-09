Hàng chục ha sầu riêng đổ rạp sau bão số 13, nông dân khóc nghẹn giữa vườn

(VTC News) -

Bão số 13 đổ bộ, quần thảo nhiều giờ khiến các xã ở phía Đông Đắk Lắk thiệt hại lớn. Trong khi xã, phường ven biển chịu thiệt hại về tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản, các địa phương sâu trong đất liền lại ảnh hưởng nặng nề về cây công nghiệp.

Vườn sầu riêng chuẩn bị cho thu hoạch ở Đắk Lắk bị gãy đổ do bão số 13.

Hàng loạt vườn sầu riêng, cao su đang thu hoạch bị đổ ngã, khiến nhiều người nông dân trắng tay.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu (thôn Chư Plôi, xã Ea Bá, tỉnh Đắk Lắk) có 120 cây sầu riêng năm thứ 7, thứ 8 đang cho thu nhập ổn định. Bão số 13 đi ngang qua, hàng loạt cây sầu riêng của gia đình ông Hiếu gãy đổ, hàng ngàn trái sầu riêng đang chờ thu hoạch vương vãi khắp nơi.

Diện tích lớn sầu riêng bị ngã đổ do bão.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết vườn sầu riêng của gia đình bị thiệt hại nặng khi khoảng 30 cây bị gãy đổ, nhiều cây bị nghiêng gốc, gãy cành nhánh. Chỉ tính riêng vụ này, ông Hiếu ước tính thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Trong khi đó, ông Vũ Trường Minh (buôn Ken, xã Ea Bá) cũng bị thiệt hại nặng nề sau bão số 13. Gió bão đã khiến vườn cao su đang cho thu hoạch bỗng chốc gãy đổ gần 100%. Ông Minh phải bán làm củi để gỡ gạc lại ít vốn sau gần 10 năm đầu tư hàng tỉ đồng cho diện tích 4 ha cao su.

Trên địa bàn xã Ea Bá, bão số 13 đã làm 2 nhà bị sập hoàn toàn, hơn 200 căn nhà bị tốc mái. Hơn 200 ha cây công nghiệp bị thiệt hại, trong đó sầu riêng bị thiệt hại nặng với hơn 63 ha; hơn 1.600 ha mía, keo bị gãy đổ. Tổng thiệt hại ước tính hơn 100 tỉ đồng.

"Các cây công nghiệp như sầu riêng, cao su, hồ tiêu… là những loại cây được đầu tư với nguồn vốn lớn. Với mức độ thiệt hại như hiện nay, nông dân cần giúp đỡ và sự định hướng của ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk để phát triển nông nghiệp giảm rủi ro về thời tiết" – đại diện UBND xã Ea Bá thông tin.