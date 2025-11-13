Thủ tướng: Xây lại 1.900 nhà sập đổ cho đồng bào miền Trung

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân tại khu vực miền Trung, diễn ra chiều 13/11.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cho biết, qua tìm hiểu thực tế, người dân vùng thiên tai vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Do đó, ông yêu cầu sớm ổn định tình hình Nhân dân, nhấn mạnh tinh thần không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh.

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương xem xét, cân đối nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025, trên cơ sở đề xuất của các tỉnh, thành phố, chậm nhất trong ngày 14/11 phải trình phương án hỗ trợ thêm các địa phương.

"Phải hỗ trợ các địa phương lo chỗ ở cho Nhân dân, hỗ trợ xây dựng lại 1.900 nhà bị sập đổ, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái, khẩn trương hoàn thành để người dân đón Tết; xây dựng khu tái định cư cho người dân đang sống tại những vị trí nguy hiểm, các khu tái định cư phải bảo đảm hạ tầng đồng bộ; khôi phục lại các bệnh viện, trạm y tế; khôi phục hạ tầng điện, nước, giao thông, viễn thông, các hạ tầng cần thiết khác", Thủ tướng nêu rõ.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện, bằng mọi biện pháp để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói. Đồng thời sơ tán, di dời người dân ra khỏi các khu vực còn ngập sâu, nguy hiểm để bảo đảm an toàn. Thủ tướng quán triệt không để người dân bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nước uống, nước sạch.

Cùng với nguồn lực Nhà nước, Thủ tướng đề nghị tiếp tục kêu gọi ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, phát huy "tình dân tộc, nghĩa đồng bào", "ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy".

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội huy động lực lượng tham gia dọn dẹp sau bão, khẩn trương giải phóng mặt bằng để ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, tạo sinh kế cho người dân.

Các lực lượng hỗ trợ Nhân dân, cơ quan, doanh nghiệp, dọn dẹp nhà ở, vệ sinh đường xá, trường lớp, trạm xá, cơ sở y tế, trụ sở làm việc, nhà xưởng sản xuất, xử lý môi trường ngay sau khi lũ rút, tinh thần là lũ rút đến đâu xử lý ngay đến đó, bảo đảm chỗ ở, môi trường sạch sẽ, việc học tập, khám chữa bệnh được khôi phục nhanh chóng.

Các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng khẩn trương hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh khôi phục hoạt động, không để đứt gãy các chuỗi cung ứng, đứt gãy các hợp đồng, nhất là các hợp đồng với nước ngoài.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm; hỗ trợ tối đa để các hộ dân, doanh nghiệp bị thiệt hại khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là trong nông nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế nắm tình hình, thống kê thiệt hại của các cơ sở y tế, giáo dục, tham gia khắc phục ngay hậu quả cùng với địa phương. Bộ Xây dựng rà soát hệ thống giao thông vận tải, chủ động cùng với các địa phương trong công tác khôi phục.

"Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, các cơ quan cân đối cung cầu các mặt hàng, bảo đảm cung ứng đầy đủ, đặc biệt là lương thực, thực phẩm, năng lượng, nguyên vật liệu xây dựng; tăng cường quản lý thị trường, tránh tình trạng thiếu hàng, chống găm hàng đội giá", Thủ tướng nhấn mạnh.

Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ chính xác thiệt hại do thiên tai, chủ động xử lý dự phòng ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để triển khai thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ đối với các hộ bị thiệt hại do thiên tai theo quy định.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng, trình ban hành nghị quyết mới của Chính phủ về công tác khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống Nhân dân, tinh thần là trên cơ sở số liệu, dữ liệu, "không cầu toàn, không nóng vội và cũng không bỏ lỡ cơ hội".

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại nặng tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai vào sáng 13/11. (Ảnh: VGP)

90 người chết và mất tích, thiệt hại khoảng 30.000 tỷ đồng

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiên tai thời gian qua ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk làm 90 người chết và mất tích; 273 người bị thương; 1.900 nhà bị sập đổ, trôi; 227.847 nhà bị hư hỏng, tốc mái; 160.715 ha lúa hoa màu bị thiệt hại; 3.570 con gia súc và trên 452.000 con gia cầm bị chết.

Bên cạnh đó, 684 tàu thuyền bị chìm và hư hỏng; 63.327 lồng bè nuôi thủy sản bị thiệt hại, 161 km kênh mương, 64,9 km bờ sông, bờ biển bị sạt lở, 253 km đường giao thông sạt lở, hư hỏng.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng gần 30.000 tỷ đồng, có thể ảnh hưởng từ 0,2-0,4% điểm phần trăm tăng trưởng.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn, mất mát, vất vả của Nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ.

Thủ tướng kịp thời giải quyết hỗ trợ khoảng 1.500 tỷ đồng cho 7 tỉnh, thành phố khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó Hà Tĩnh 500 tỷ đồng, Quảng Trị 300 tỷ đồng, Huế 385 tỷ đồng, Đà Nẵng 100 tỷ đồng, Quảng Ngãi 120 tỷ đồng, Gia Lai 30 tỷ đồng, Đắk Lắk 30 tỷ đồng.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ 206 tỷ đồng hỗ trợ cho các địa phương (Hà Tĩnh 40,5 tỷ đồng, Quảng Trị 40,5 tỷ đồng, Huế 35 tỷ đồng, Đà Nẵng 35 tỷ đồng, Quảng Ngãi 25 tỷ đồng, Gia Lai 25 tỷ đồng, Đắk Lắk 10 tỷ đồng)...