Hộ kinh doanh không lấy hóa đơn đầu vào có thể bị nghi trốn thuế

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), hộ kinh doanh thường xuyên mua bán hàng hóa mà không lấy hóa đơn có thể bị nghi ngờ liên quan đến hành vi trốn thuế, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và tính pháp lý trong hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, việc không có hóa đơn khiến hộ kinh doanh không thể chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, dễ bị xem là đang kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Cơ quan Thuế cảnh báo điều này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của hộ kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị tịch thu hàng hóa nếu không xuất trình được chứng từ hợp lệ.

Bên cạnh đó, khi không có hóa đơn, hộ kinh doanh không được ghi nhận chi phí hợp lệ, dẫn đến việc không thể kê khai giảm trừ thuế hoặc tính đúng lợi nhuận thực tế, từ đó có thể bị cơ quan thuế truy thu hoặc xử phạt hành chính vì kê khai không đúng quy định.

Theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại và Nghị định số 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hóa đơn, hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp sẽ bị xem là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tùy theo mức độ vi phạm, hộ kinh doanh có thể bị phạt hành chính, tịch thu hàng hóa, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu có dấu hiệu gian lận hoặc trốn thuế nghiêm trọng.

Chính vì vậy, cơ quan Thuế nhấn mạnh việc yêu cầu, nhận và lưu giữ đầy đủ hóa đơn đầu vào khi mua hàng là biện pháp quan trọng để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hộ kinh doanh.

Hóa đơn đầu vào là tài liệu chứng từ được phát hành bởi nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, ghi nhận thông tin về việc mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Đối với các hộ kinh doanh cá thể, hóa đơn đầu vào thường được sử dụng để xác định chi phí đầu vào, từ đó tính toán thuế và quyết toán tài chính.

Từ ngày 1/1/2026, hộ và cá nhân kinh doanh sẽ chính thức bỏ thuế khoán, chuyển sang tự kê khai, nộp thuế theo quy định mới.