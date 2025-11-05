Biểu thuế 5 bậc có thể khiến người lao động mất động lực tăng thu nhập

(VTC News) -

Cho ý kiến tại Tổ về Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) chiều 5/11 nhiều đại biểu nêu quan điểm, thay vì áp thuế mức thuế 35% với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng, nên áp thuế mức thuế này cho thu nhập trên 150 triệu đồng/tháng.

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương (đoàn Cần Thơ) cho rằng biểu thuế 5 bậc hiện nay là chưa hợp lý. Cụ thể, người có thu nhập 10 triệu đồng/tháng chịu thuế 5%, nhưng chỉ cần tăng lên 11 triệu đồng đã phải chịu thuế suất 15%, tạo ra khoảng cách quá lớn giữa hai bậc. Trong khi đó, nhóm người có thu nhập từ 10 đến 60 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ đông nhất.

Vì vậy, đại biểu Phương đề nghị xem xét điều chỉnh lại các bậc thuế, theo hướng mở rộng thành 7 bậc lũy tiến, cụ thể như sau: Đến 10 triệu đồng: 5%; từ 10 - 30 triệu đồng: 10%; 30 - 60 triệu đồng: 15%; 60 - 100 triệu đồng: 20%; 100 - 130 triệu đồng: 25%; 130 - 160 triệu đồng: 30%; Trên 160 triệu đồng: 35%.

Đại biểu Nguyễn Thanh Phương.

“Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người ở nước ta còn thấp, trong khi mức thuế trần 35% là khá cao so với nhiều nước có thu nhập bình quân cao hơn. Vì vậy, cần tính toán lại để biểu thuế hợp lý, vừa đảm bảo nguồn thu, vừa tạo động lực làm việc cho người lao động”, đại biểu Nguyễn Thanh Phương nêu ý kiến.

Chung quan điểm, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cho rằng, thay vì 7 bậc như hiện hành, theo dự thảo, biểu thuế được điều chỉnh xuống còn 5 bậc với khoảng cách giữa các bậc tăng dần đều 10, 20, 30, 40 triệu đồng. 5 bậc tương ứng với các mức thuế suất là 5%, 15%, 25%, 30%, 35%. Bậc thuế suất cuối cùng là 35% áp dụng đối với phần thu nhập tính thuế trên 100 triệu đồng/tháng.

Theo ông Cường, biểu thuế 5 bậc như trong dự thảo Luật đang có sự bất hợp lý.

“Phần thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng chịu mức thuế 5%, xong phần thu nhập tính thuế từ 10 đến 30 triệu đồng “nhảy” ngay lên 15%. Tức thu nhập 11 triệu đồng cũng chịu mức thuế 15%. Hay phần thu nhập tính thuế từ 30 triệu đến 60 triệu sẽ chịu mức thuế đến 25%.

Đây là điều bất hợp lý bởi thu nhập người lao động tăng lên một chút thì có thể bị tăng thuế rất nhiều. Điều này có thể khiến người lao động mất đi động lực phấn đấu, cố gắng tăng thu nhập”, đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết.

Thay vì áp dụng biểu thuế 5 bậc, đại biểu Hoàng Văn Cường đề xuất giữ nguyên biểu thuế 7 bậc như hiện hành, vì mức tăng thuế lũy tiến theo biểu này đều đặn và hợp lý hơn.

“Phần thu nhập tính thuế đến 10 triệu đồng là 5%; trên 10 - 20 triệu đồng là 10%; trên 20 - 40 triệu đồng là 15%; trên 40 - 60 triệu đồng là 20%; trên 60 - 80 triệu đồng là 25%; trên 80 - 100 triệu đồng là 30%; trên 150 triệu đồng là 35%”, ông Cường đề xuất.

Cân nhắc mức thuế thu nhập cá nhân với hộ kinh doanh

Cho ý kiến về nội dung này, đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP. HCM) đề nghị Chính phủ xem xét đối với hộ kinh doanh của cá nhân có doanh thu từ 200 triệu đồng trở lên phải chịu thuế.

“Nếu doanh thu 200 triệu đồng một năm mà trừ đi chi phí thì thu nhập còn bao nhiêu? Trong khi đó mức khấu trừ để chịu thuế của cá nhân là 15,5 triệu đồng/tháng thì tính ra một năm lên đến 280 triệu đồng. Cho nên tính như vậy là rất là thấp. Mặc dù nói rằng để tương thích với Luật Thuế giá trị gia tăng, nhưng tôi đề nghị xem lại khoản này. Nên quy định hộ kinh doanh doanh thu phải ít nhất từ 300 triệu trở lên, thậm chí 400 triệu trở lên thì mới chịu mức thuế thu nhập cá nhân với người kinh doanh cá nhân thì mới đảm bảo tương thích với người có thu nhập hiện nay phải chịu thuế để khấu trừ”, đại biểu Trần Hoàng Ngân kiến nghị.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân.

Còn đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) cũng cho ý kiến về quy định về thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh.

Theo dự thảo, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh có mức doanh thu năm từ 200 triệu đồng trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có doanh thu năm từ trên 200 triệu đồng đến 3 tỷ đồng được xác định bằng doanh thu nhân với thuế suất (từ 0,5 - 5%).

Theo ông Cường, nếu đưa ra ngưỡng doanh thu 200 triệu đồng cho một hộ kinh doanh để bắt đầu tính thuế là không công bằng. Theo đại biểu đoàn Hà Nội, thay vì căn cứ trên doanh thu phải dựa vào thu nhập để tính thuế.

Trước đó, theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế - Tài chính, quy định về mức doanh thu của cá nhân kinh doanh không phải chịu thuế thu nhập cá nhân (từ 200 triệu đồng/năm trở xuống) đã bộc lộ nhiều bất cập.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng mức ngưỡng doanh thu không chịu thuế hiện nay quá thấp so với thực tiễn kinh doanh, đồng thời chưa bảo đảm công bằng so với người làm công ăn lương - nhóm đang được áp dụng mức giảm trừ gia cảnh nhất định.

Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tính toán, điều chỉnh nâng mức doanh thu của cá nhân kinh doanh không phải chịu thuế để bình đẳng và phù hợp hơn với mức giảm trừ gia cảnh.