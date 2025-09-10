Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam sẽ sản xuất 100% xe điện vào năm 2035

Chiều 9/9 tại Hà Nội, Hiệp hội Ô tô, Xe máy, Xe đạp Việt Nam (VAMOBA) tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030, công bố tầm nhìn phát triển mới sau hơn 34 năm hình thành và hoạt động.

Đại hội lần thứ IV của Hiệp hội VAMOBA tổ chức tại Hà Nội vào chiều 9/9. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo ông Phạm Cường - Chủ tịch VAMOBA, Hiệp hội tiền thân là Hiệp hội Xe đạp, Xe máy Việt Nam, được thành lập từ năm 1991 và là một trong những hiệp hội ngành nghề đầu tiên tại Việt Nam.

Sau 34 năm, VAMOBA hiện có hơn 230 hội viên, trong đó 30 doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh và hơn 200 doanh nghiệp phụ tùng, với sản lượng trung bình gần 400.000 xe máy và 1 triệu xe đạp mỗi năm, trong đó 93% tiêu thụ trong nước và 7% xuất khẩu.

Bước vào giai đoạn mới, VAMOBA đặt mục tiêu trở thành hiệp hội uy tín hàng đầu khu vực, đóng vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp – Nhà nước – xã hội. Chiến lược phát triển tập trung vào 5 trụ cột: Chuyển đổi số toàn diện bằng việc xây dựng hệ sinh thái số, ứng dụng AI, Big Data, IoT, thương mại điện tử; phát triển bền vững – kinh tế xanh qua thúc đẩy sản xuất xe điện, xe hybrid, phương tiện thân thiện môi trường; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế bằng việc hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập, quảng bá “Made in Vietnam” ra thế giới.

Ông Phạm Cường - Chủ tịch Hiệp hội VAMOBA nhiệm kỳ III tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ IV. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Theo ông Cường, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh, các thành viên của VAMOBA cũng chú trọng phát triển các sản phẩm xe điện cũng như trạm sạc. Theo đó, trong năm 2025, các doanh nghiệp VAMOBA hợp tác với các đối tác đã phát triển hơn 500 trạm sạc lắp đặt tại các thành phố lớn và phấn đấu đến năm 2027 đạt trên 2.000 trạm sạc, hỗ trợ phát triển xe điện bền vững.

Ngoài ra, VAMOBA đặt mục tiêu đến năm 2027, 100% thành viên của Hiệp hội có ít nhất 1 dòng sản phẩm xe điện; đến năm 2030, xe điện chiếm khoảng 40% tổng sản lượng, đồng thời giảm 50% phát thải CO2 so với năm 2020; hướng tới mục tiêu 100% sản phẩm thân thiện với môi trường đến năm 2035.

Một số dòng xe máy điện tiêu biểu của các thành viên VAMOBA trưng bày trong khuôn khổ sự kiện. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Phát biểu trong khuôn khổ Đại hội, ông Nguyễn Đông Phong - Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm khí thải (Cục Đăng kiểm Việt Nam) lưu ý, Hiệp hội cần quan tâm xem xét, tiếp tục triển khai trong nhiệm kỳ tới, trong đó nhấn mạnh đến chuyển đổi xanh, giảm phát thải tiến tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

"Hiệp hội VAMOBA cần đóng vai trò tích cực trong việc hướng tới thị trường phát triển xanh, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu và phân phối xe điện đạt tiêu chuẩn về khí thải và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, cần phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kiểm định cho xe mô tô, xe gắn máy nói chung và cho xe điện, xe hybrid và các phương tiện sử dụng năng lượng sạch nói riêng", đại diện Cục Đăng kiểm nói.