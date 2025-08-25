9.000 đồng/lần đổi pin chạy 85 km, người dùng xe máy điện hết lo chờ sạc

(VTC News) -

Nếu trước đây, người dùng xe điện phải mất ít nhất 30 phút để sạc pin nhanh và vài giờ khi sạc chậm tại nhà, thì nay, bài toán ấy đã có lời giải. Chỉ cần vài phút để tháo pin cạn và thay bằng pin đầy, với chi phí chỉ 9.000 đồng/lần đổi, người dùng xe máy điện VinFast có thể tiếp tục di chuyển thêm tới 85 km. Đây là bước ngoặt quan trọng giúp nhiều người dùng mạnh dạn hơn trong quyết định bước vào kỷ nguyên giao thông xanh.

Trong tháng 10/2025, Vinfast sẽ đưa vào hoạt động 1.000 trạm đổi pin xe điện đầu tiên.

Trong chiến dịch “Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh” lần 3, VinFast công bố kế hoạch đầy tham vọng: Triển khai 150.000 trạm đổi pin trên toàn quốc và ra mắt phiên bản đổi pin cho toàn bộ dòng xe máy điện. Theo lộ trình, từ tháng 10/2025, hãng sẽ đưa vào hoạt động 1.000 trạm đầu tiên, nâng lên 50.000 trạm vào cuối năm và hoàn tất 150.000 trạm trong vòng 3 năm. Mạng lưới này được quy hoạch có quy mô lớn gấp nhiều lần số lượng trạm xăng hiện tại, tạo ra “lưới an toàn” cho mọi khách hàng khi di chuyển.

Các mẫu xe đổi pin mới sẽ được trang bị khoang chứa hai ngăn pin dung lượng 1,5 kWh/pin. Người dùng có thể thuê một hoặc hai pin với chi phí thuê bao 200.000 đồng/pin/tháng, đồng thời chỉ trả thêm 9.000 đồng cho mỗi lần đổi, đã bao gồm chi phí sạc. Nhờ thiết kế tháo – lắp nhanh, người dùng có thể đổi pin trong vài phút tại bất kỳ trạm công cộng nào, linh hoạt không kém gì việc đổ xăng truyền thống.

Chia sẻ về mô hình này, anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế công nghệ tại Hà Nội, cho biết: “Trước kia tôi ngại dùng xe điện vì phải mất đến nửa tiếng chờ sạc, ảnh hưởng công việc. Nay có thêm trạm đổi pin, chỉ vài phút là xe chạy tiếp, nhanh như đổ xăng mà chi phí lại rẻ. Tôi chắc chắn sẽ chuyển sang xe điện ngay khi có phiên bản đổi pin.”

Cũng là tài xế công nghệ tại Hà Nội, anh Nguyễn Huy Hoàng, đang sở hữu xe Feliz từ 2023, chia sẻ: “Nhiều ngày tôi chạy nhiều, phải sạc đến 2 lần, tốn hơn 1 tiếng. Nếu có thêm trạm đổi pin thì quá tiện. VinFast mà ra dòng xe chuyên cho tài xế công nghệ, di chuyển gần 300 km/lần pin, tôi sẵn sàng đổi xe mới.”

Chị Đinh Ngọc Bích, sống tại một khu chung cư ở phường Thanh Xuân, cho biết do làm việc trong khu vực Vành đai 1 nên chị buộc phải chuyển sang xe điện. Điều khiến chị băn khoăn nhất trước đây là việc sạc pin: “Mỗi lần sạc tôi phải căn giờ, rồi chạy xuống hầm để rút sạc. Có khi đông xe quá, trạm lại hết chỗ. Giờ có thêm trạm đổi pin như ở nước ngoài, chỉ mất vài phút là xong, nhanh chẳng khác gì đổ xăng.”

Người dân ủng hộ trạm đổi pin vì tiết kiệm thời gian, không phải chờ sạc, chỉ mất 1 phút để đổi pin mới. (Ảnh: Thanh Trà)

Đặc biệt, trong tháng 10/2025, VinFast sẽ chính thức ra mắt Evo Max – phiên bản đổi pin đầu tiên của dòng Evo với giá 20 triệu đồng. Ngay sau đó, các dòng Feliz Max, Verox Max và Drift Max cũng sẽ lần lượt ra mắt.

Hỗ trợ lãi suất 3%/năm cho vay

Bên cạnh việc ra mắt xe đổi pin và triển khai 150.000 trạm, VinFast còn công bố loạt chính sách ưu đãi tài chính hấp dẫn trong khuôn khổ Chính sách Chuyển đổi Xanh đặc biệt.

Với ô tô điện, khách hàng được giảm 4% giá niêm yết, hỗ trợ lãi suất 3%/năm cho vay mua xe cá nhân và 4%/năm cho vay xe vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform trong 3 năm. Với xe máy điện, hãng ưu đãi 10% giá xe, cho phép vay trả góp tới 80% giá trị xe cá nhân và 90% giá trị xe vận doanh, thậm chí có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng. GSM cũng cam kết chia sẻ doanh thu 90% trong 3 năm cho đối tác vận doanh, đồng thời VinFast hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho xe máy điện đến hết năm 2025.

Đặc biệt, VinFast còn miễn phí sạc toàn bộ hệ thống V-Green đến giữa năm 2027: Áp dụng đến 30/06/2027 cho ô tô điện và 31/05/2027 cho xe máy điện.