Heritage Collection: Không gian xanh kiến tạo nhịp sống đậm chất nghỉ dưỡng

(VTC News) -

Sống trọn vẹn mỗi ngày trong “ốc đảo xanh” Heritage Collection

Giữa lòng thành Vinh nơi quỹ đất ngày càng chật chội, khu đô thị Vinh Heritage dành tới gần 10ha trong tổng quy mô hơn 40ha cho cây xanh và mặt nước, tương đương với mật độ gần 25% toàn khu. Con số ấy không chỉ tạo nên giá trị bền vững mà còn mở ra một nhịp sống xanh hiếm hoi giữa đô thị.

Nằm trong khu đô thị đắt giá đó, cư dân hai tòa tháp Signature và Premier thuộc bộ sưu tập cao tầng Heritage Collection sẽ được thừa hưởng trọn vẹn không gian sinh thái này. Ngay từ bản quy hoạch, cây xanh và mặt nước đã được thiết kế đan xen, tạo nên nhiều tầng lớp bao quanh: Từ hàng cây cổ thụ rợp bóng, vườn hoa bốn mùa, vườn thiền tĩnh lặng cho đến những khu cảnh quan chuyên đề.

Cư dân tương lai Heritage Collection sẽ được tận hưởng trọn ven không gian sống xanh từ khu đô thị đắt giá nhất thành Vinh.

Không gian xanh tại Heritage Collection sẽ mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn mỗi ngày. Mỗi sáng, cư dân có thể thong thả dạo bước quanh hồ cảnh quan, hít thở bầu không khí trong lành trước khi bắt đầu ngày mới. Buổi chiều, công viên và sân chơi trẻ em trở thành điểm hẹn gắn kết gia đình; những khu vườn thiền, vườn hoa hay quảng trường yên tĩnh lại là chốn để người lớn tuổi tìm sự an nhiên. Với người trẻ, từng góc cảnh quan đều là nơi lý tưởng để dạo bước và tận hưởng trọn vẹn nhịp sống năng động giữa thiên nhiên.

Trải nghiệm nghỉ dưỡng ấy càng hoàn thiện hơn nhờ chuỗi tiện ích cộng đồng được bố trí khoa học. Ngoài công viên, vườn cảnh quan hay quảng trường sinh hoạt, dự án còn sở hữu hệ tiện ích hiện đại ngay dưới thềm nhà. Tất cả đều kết nối trong bán kính đi bộ, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận, không cần di chuyển xa mà vẫn có thể tận hưởng một cuộc sống lành mạnh và đủ đầy tiện nghi. Các căn hộ cũng được thiết kế theo triết lý “đưa thiên nhiên vào trong nhà”: Logia rộng, ban công thoáng cùng tầm nhìn mở ra hồ cảnh quan và mảng xanh, tạo nên sự cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và không gian sinh thái.

Phong thủy vượng khí, kết nối đô thị hiện đại

Tất cả những giá trị ấy càng được nhân lên khi dự án nằm kề bên dòng sông Vinh, mở ra tầm nhìn thoáng đãng, xanh mát. Đặc biệt, vị trí trên trục Lê Mao kéo dài, tuyến huyết mạch kết nối trung tâm thành Vinh với Quốc lộ 1A, cũng giúp cư dân dễ dàng tiếp cận trường học, bệnh viện, cơ quan hành chính và các khu thương mại – dịch vụ lớn. Nhờ vậy, Heritage Collection vừa giữ được sự gắn bó với thiên nhiên, vừa hòa nhịp trọn vẹn cùng đời sống đô thị hiện đại.

Heritage Collection mang đến không gian xanh giữa nhịp sống sôi động của thành Vinh.

Sự hòa quyện giữa vị trí, cảnh quan và tiện ích đã định hình nên cộng đồng cư dân tinh hoa, những người đề cao phong cách sống xanh, cân bằng và bền vững. Không gian sống tại Heritage Collection vì thế không chỉ tạo sự tiện nghi, mà còn trở thành môi trường để kết nối, nuôi dưỡng giá trị tinh thần và khẳng định phong cách sống khác biệt.

Tại Heritage Collection, một chuẩn mực sống mới được thiết lập.

Với Heritage Collection, khái niệm “an cư” thực sự được nâng lên thành giá trị đầu tư cho một phong cách sống cân bằng và bền vững. Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và không gian xanh ngày càng khan hiếm, một “ốc đảo sinh thái” giữa trung tâm như thế này trở thành giá trị khó thay thế.

Cư dân hôm nay được tận hưởng từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng, từ những vòng dạo bộ ven hồ cảnh quan, những buổi chiều thảnh thơi bên công viên, đến những ban công tràn ngập nắng gió. Mai sau, chính sự khan hiếm của không gian xanh - mặt nước này sẽ tiếp tục giữ nguyên sức hút, bởi nhu cầu sống gần gũi với thiên nhiên luôn là mong muốn bền vững của con người.

Sống giữa đô thị nhưng vẫn tận hưởng như ở resort, đó chính là định nghĩa mới về an cư hiện đại mà Heritage Collection mang lại. Và hơn thế, dự án còn mở ra một chuẩn mực sống mới cho thành phố Vinh: nơi không gian xanh, tiện ích đẳng cấp và cộng đồng cư dân tinh hoa hòa quyện để kiến tạo nên giá trị bền vững.