Hành trình 'Rước Yêu Thương': Thắp sáng Trung thu từ cao nguyên đến thành thị

(VTC News) -

Từ ngày 3/10 - 6/10, hơi ấm từ những chiếc lồng đèn STEM do học sinh sáng tạo đã lan tỏa từ cao nguyên đến thành thị, khẳng định mạnh mẽ cam kết giáo dục vì con người.

"Vầng trăng nhân ái" trên đất cao nguyên

Chiều ngày 3/10, sân trường THCS Trần Hưng Đạo (xã M'Đrắk) như biến thành một sân khấu lễ hội sôi động, nơi 400 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn từ bậc Mầm non đến THCS cùng nhau đón Trung thu đầy đủ và ấm áp trong chương trình "Vầng trăng nhân ái". Sự kiện ý nghĩa này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa iSMART Education chi nhánh Đắk Lắk, Đoàn khoa Ngoại ngữ - trường Đại học Tây Nguyên và chính quyền địa phương.

Những phần quà tặng nhỏ nhưng ấm áp được trao tận tay các em học sinh tại chương trình “Vầng trăng nhân ái”, xã M'Đrắk (Đắk Lắk).

Không khí nhộn nhịp được khuấy động bằng những màn múa lân sư rồng truyền thống đầy sắc màu và loạt trò chơi vận động vui nhộn do các anh chị sinh viên tình nguyện tổ chức. Ánh mắt các em nhỏ lấp lánh niềm hân hoan, quên đi những khó khăn thường ngày để hòa mình vào không khí rộn ràng.

Giây phút được mong đợi nhất chính là khi hơn hàng trăm phần quà, gồm bánh kẹo giản dị và hàng chục phần đặc biệt với balo, tập vở được trao tận tay các em – mọi thứ đều chứa đựng tình cảm chân thành và sự động viên ấm áp.

Phần trình diễn múa lân sư rồng mang lại nhiều niềm vui và sự yêu thích cho các em nhỏ tham dự chương trình “Vầng trăng nhân ái”.

Ông Phan Văn Tiến, đại diện iSMART tại Đắk Lắk, chia sẻ: “Khi nhìn ánh mắt hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của các em, chúng tôi cảm nhận rõ ràng ý nghĩa của chương trình hôm nay không chỉ nằm ở những phần quà được trao đi.

Đó còn là lời động viên, khích lệ để các em thêm động lực vượt qua khó khăn, kiên trì học tập và nuôi dưỡng ước mơ. Chúng tôi tin rằng chính niềm tin và tình thương được lan tỏa sẽ trở thành sức mạnh giúp các em vững bước trên con đường phía trước.”

Sẻ chia lặng lẽ giữa lòng thành phố

Trong khi đó, tại TP.HCM và Hà Nội, hành trình "Rước Yêu Thương" được tiếp nối với một sắc thái khác – nhẹ nhàng, lặng lẽ, nhưng không kém phần ấm lòng.

Đại diện iSMART đã trực tiếp đến thăm và trao tặng những phần quà thiết thực cho các bệnh nhi đang chiến đấu với bệnh tật tại một bệnh viện, song song với đó là các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (Hà Nội). Những món quà nhỏ không chỉ là vật chất hỗ trợ mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần, giúp các gia đình bớt phần lo lắng giữa những ngày gian khó.

Niềm vui của các em nhỏ khi nhận được những sự “sẻ chia” ấm áp tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (Hà Nội).

Khi tri thức công nghệ vun đắp lòng nhân ái

Điều làm nên sự khác biệt và sức lan tỏa của “Rước Yêu Thương” chính là điểm xuất phát từ trái tim với tri thức công nghệ. Mỗi phần quà hôm nay đều xuất phát từ cam kết rõ ràng của iSMART Education: Mỗi chiếc lồng đèn STEM do chính các em học sinh làm ra trong cuộc thi trước đó được quy đổi thành những món quà gửi trao cho bạn nhỏ khó khăn.

Hình ảnh học sinh làm lồng đèn tại một lớp học tiếng Anh qua dự án (Project Based-learning) của iSMART tại TP.HCM.

Trong các lớp học của iSMART, học sinh không chỉ học tiếng Anh qua Toán, Khoa học, mà còn được khơi dậy đam mê sáng tạo và tinh thần biết yêu thương. Các em đã “hô biến” kiến thức STEM thành những chiếc lồng đèn độc đáo cùng lời chúc hồn nhiên bằng tiếng Anh.

Như lời chia sẻ đầy chân thành từ một học sinh tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã chia sẻ: “Con mong mọi người có một mùa lễ thật an lành, luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và có thể sum vầy cùng nhau ngắm trăng, xem múa lân và ăn bánh trung thu thật ngon miệng”.

Bên cạnh xã M’Đrắk (Đắk Lắk), hành trình “Rước yêu thương” của iSMART còn được gặp gỡ các bạn nhỏ tại Bon Bróih, xã Krông Nô (Lâm Đồng).

Chính những lời gửi gắm hồn nhiên ấy cũng là động lực lớn để iSMART tiếp tục hành trình dài rộng lan tỏa yêu thương. Các em không chỉ là người tiếp nhận kiến thức mà trực tiếp trở thành những “đại sứ nhân ái”, góp phần tạo ra giá trị ý nghĩa cho cộng đồng.

iSMART Education: Dùng công nghệ tiên phong để gieo mầm yêu thương

Qua chiến dịch "Rước Yêu Thương," iSMART Education một lần nữa khẳng định triết lý giáo dục của mình. Việc tiên phong ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong giảng dạy tiếng Anh không chỉ giúp học sinh giỏi ngôn ngữ, vững kiến thức khoa học, mà còn góp phần nuôi dưỡng những trái tim biết sẻ chia.

Việc tạo ra những sân chơi ý nghĩa như làm lồng đèn STEM, rồi quy đổi thành những món quà ấm áp cho cộng đồng, iSMART đã giúp bài học nhân ái gần gũi, thực tế hơn bao giờ hết. Đây chính là môi trường giáo dục lý tưởng, nơi tri thức và công nghệ hiện đại được dùng để thắp lên ngọn lửa tử tế, nuôi dưỡng thế hệ tài năng vừa giỏi giang vừa giàu lòng nhân ái, làm nền tảng kiến tạo tương lai cho xã hội.