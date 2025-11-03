Hàng trăm nhà dân ở Hà Tĩnh vẫn ngập sâu, hạ du hồ Kẻ Gỗ bị chia cắt

(VTC News) -

Hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh, chủ yếu tại vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ vẫn đang chìm trong nước lũ do tình trạng rút chậm.

Video: Vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ chìm trong biển nước.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh còn 5.377 hộ dân bị ngập lụt, tăng thêm 669 hộ so với buổi sáng cùng ngày. Trong đó, xã Cẩm Duệ có 2.434 hộ, xã Cẩm Bình 2.184 hộ, phường Hà Huy Tập 520 hộ bị ảnh hưởng nặng.

Nguyên nhân được xác định là do không khí lạnh tăng cường kết hợp gió Đông trên cao, khiến từ đêm 29/10 đến ngày 2/11, toàn tỉnh xuất hiện mưa lớn kéo dài. Lượng mưa phổ biến từ 600 đến 1.120mm, tập trung ở khu vực đồng bằng ven biển phía Nam.

Hàng trăm nhà dân ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn chìm trong biển nước

Trước lượng nước đổ về hồ tăng nhanh, các hồ chứa trên địa bàn vẫn đang vận hành xả tràn. Cụ thể, hồ Kẻ Gỗ xả với lưu lượng 300m³/giây, hồ Sông Rác 250m³/giây; các hồ khác như Kim Sơn, Đá Hàn, Thượng Sông Trí, Tàu Voi, Khe Xai, Bộc Nguyên đều đang điều tiết xả lũ ở các mức khác nhau để đảm bảo an toàn công trình.

Tại Nhà máy Thủy điện Hố Hô, mực nước thượng lưu đạt 66,12/70m, đang điều tiết qua tràn 100m³/giây, trong khi Thủy điện Hương Sơn tạm thời chưa xả lũ.

Lực lượng chức năng phát nhu yếu phẩm cho người dân vùng bị ngập lụt. (Ảnh T.T)

Các địa phương đã sơ tán hàng nghìn người dân khỏi vùng nguy hiểm. Riêng xã Cẩm Duệ di dời 795 hộ/1.395 người, xã Cẩm Bình 560 hộ/1.880 người, phường Hà Huy Tập 225 hộ/397 người.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 11 xuồng, 7 xe ô tô hỗ trợ ứng cứu tại xã Cẩm Duệ, sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp.