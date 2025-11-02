Đóng

Bão Kalmaegi đang mạnh lên, nguy cơ miền Trung mưa lũ lịch sử

Dự báo ngày 5/11, bão Kalmaegi đi vào Biển Đông với cường độ bão mạnh cấp 13, nguy cơ mưa lớn từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Thái Sao Mai
