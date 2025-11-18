Hàng trăm khách thức đêm chờ mua NƠXH, chủ đầu tư bất ngờ đổi 'chiến thuật'

(VTC News) -

Dù ngày 17/11 dự án nhà ở xã hội CT3-CT4 Kim Chung mới bắt đầu nhận hồ sơ nhưng từ trưa và tối 16/11, hàng trăm người dân đã tụ tập trước điểm tiếp nhận để xếp hàng giữ chỗ, chấp nhận thức thâu đêm mong có được cơ hội nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Theo đó, người dân tự lập danh sách số thứ tự như thường lệ. Tuy nhiên, khi điểm tiếp nhận chuẩn bị mở cửa, phía chủ đầu tư đã phát đi thông báo chính thức: “Tất cả danh sách do người dân tự ghi đều không được công nhận. Điểm tiếp nhận sẽ thực hiện phát số theo quy trình mới để đảm bảo công bằng”.

Ngay sau đó, hệ thống máy bấm số tự động được đưa vào vận hành. Người dân thao tác lấy số theo đúng thứ tự, không còn cảnh tranh chỗ hay ghi tay như trước.

Người dân xếp hàng vào bấm số thứ tự, sáng 17/11.

Liên danh chủ đầu tư yêu cầu người đến nộp hồ sơ phải xuất trình căn cước công dân và giấy tờ hợp lệ theo mẫu 02; không chấp nhận việc ủy quyền bấm hộ cũng như không ghi nhận số thứ tự trước 8h.

Đáng chú ý, hệ thống máy bấm số tự động sẽ được vận hành, giúp người dân lấy số thứ tự, đăng ký vào danh sách và nhận phiếu hẹn thời điểm nộp hồ sơ.

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án nhà ở xã hội CT3 Kim Chung cho biết, thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ 17/11/2025 đến 3/1/2026. Tuy nhiên căn cứ lượng người đến làm thủ tục, chủ đầu tư cũng sẽ xem xét gia hạn thời gian tiếp nhận nếu số hồ sơ còn tồn quá nhiều. Vì vậy, khách hàng có nhu cầu hoàn toàn yên tâm, không ai bị bỏ lại phía sau ngay trong quá trình xét duyệt hồ sơ.

Người dân được hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục.

Những trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa phù hợp sẽ được hướng dẫn cụ thể để hoàn thiện và nộp lại theo đúng quy định.

“Việc bấm lấy số thứ tự là tất cả mọi người đều có thể bấm, 1 ngày có thể lên đến hàng ngàn lượt bấm lấy số. Số thứ tự từ ngày đầu đến ngày cuối cùng mọi người đều được tiếp cận và nộp hồ sơ giống nhau. Nếu số lượng hồ sơ lớn hơn sẽ tổ chức bốc thăm. Trong quá trình xử lý hồ sơ chưa kịp, chủ đầu tư sẽ thông báo cho khách hàng để gia hạn thu hồ sơ”, ông Trung nói.

Ông Trung cũng cho hay, chủ đầu tư đã mời cơ quan cảnh sát vào cuộc để giám sát cũng như đảm bảo an ninh trật tự tránh tình trạng cò mồi, trục lợi chính sách.

“Trong quá trình thực hiện, chúng tôi sẽ đảm bảo làm sao mà khách quan nhất, thuận tiện nhất và minh bạch nhất”, ông Trung nhấn mạnh.

Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện đáp ứng theo đối tượng quy định, chủ đầu tư sẽ thống kê. Và theo quy định của pháp luật hồ sơ những người được ưu tiên theo tỷ lệ nhất định, những người còn lại sẽ bốc thăm như thông lệ.

Theo đại diện chủ đầu tư, trên cơ sở danh sách số thứ tự đã bấm, chủ đầu tư dự kiến tiếp nhận và kiểm tra khoảng 50 bộ hồ sơ mỗi ngày. Tính trong hơn 40 ngày (17/11/2025-3/1/2026), dự án có thể xử lý hơn 2.000 bộ hồ sơ.

Dự án Đầu tư xây dựng khu NOXH tại ô đất CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội) do liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất là 35.759m2, trong đó diện tích ô đất CT3 là 24.000m2; diện tích ô đất CT4 là 11.759 m². Dự án gồm 4 tòa nhà, cao từ 9 tầng đến 12 tầng và 1 tầng hầm, 1 tum thang. Trong đó, ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C; ô đất CT4 có 1 công trình.

Giá bán căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 18,4 triệu đồng/m². Giá cho thuê căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 91,7 nghìn đồng/m²/tháng. Giá thuê mua căn hộ NƠXH (bao gồm VAT và phí bảo trì) tạm tính là 312,86 nghìn đồngm²/tháng và thời gian thuê mua là 5 năm.