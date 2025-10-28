(VTC News) -

Ngày 28/10, ông Đinh Xuân Hòa - Chủ tịch UBND xã Ngọc Linh - cho biết rạng sáng nay, mưa lớn khiến một ngọn đồi bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, gây ách tắc toàn bộ tuyến đường từ trung tâm xã nối lên 5 thôn gồm Ngọc Nang, Ngọc Lâng, Xa Úa, Mô Po và Tu Răng.

Theo ông Hoà, 5 thôn trên hiện có 430 hộ dân/1.700 nhân khẩu. Rất may vụ sạt lở xảy ra lúc rạng sáng và cách khu dân cư khoảng 1km, nên không gây thiệt hại về người. Khối lượng đất đá sạt lở ước tính hàng nghìn mét khối. Đất đá còn tràn xuống vùi lấp nhiều diện tích lúa nước, cà phê và macca của người dân.

Hàng nghìn mét khối đất đá đổ xuống đường sau tiếng nổ lớn.

“Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo các lực lượng túc trực 2 đầu, cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm không cho người dân qua lại. Bên cạnh đó, chính quyền đã gửi thông báo đến các trường học trên địa bàn cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 27/10 và 28/10 để đảm bảo an toàn”, ông Hòa nói.

Cũng tại xã Ngọc Linh, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, đất đá tràn ra mặt đường, một số đoạn bị nứt gãy mặt bêtông, xói lở hàm ếch.

Tại Tỉnh lộ 673 đoạn từ xã Xốp vào Ngọc Linh xuất hiện khoảng 10 điểm sạt lở, đất đá và cây cối tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Hiện người dân chỉ có thể đi bộ hoặc khiêng vác xe qua lại.

Trước tình hình trên, UBND xã Ngọc Linh đã chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với người dân tiến hành khắc phục ngay những điểm sạt lở để đảm bảo lưu thông tuyến đường.