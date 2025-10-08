Hai bạn trẻ lập website tổng hợp hàng nghìn lời kêu cứu giữa mưa lũ

(VTC News) -

Ảnh hưởng hoàn lưu bão Matmo khiến mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực ở Thái Nguyên. Nước lũ dâng cao khiến nhiều người dân mắc kẹt, phải leo lên mái nhà để tránh trú. Trong hoàn cảnh nguy cấp, hai bạn trẻ Từ Tất Huân cùng Nguyễn Thị Mai Anh đã lập trang web thongtincuuho.org nhằm thu thập, tổng hợp yêu cầu cứu hộ, giúp lực lượng chức năng nhanh chóng xác định và tiếp cận các điểm cần hỗ trợ.

Giao diện của trang web (Ảnh: NVCC)

Hai người sáng lập trang web là anh Tất Huân (29 tuổi) – lập trình viên với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm, và chị Mai Anh (32 tuổi) – chuyên gia phát triển sản phẩm AI.

Ban đầu, họ xây dựng ứng dụng có tên vntraffic.app nhằm cập nhật tình hình giao thông trong khu vực. Tuy nhiên, khi trận lũ lịch sử xảy ra tại Thái Nguyên, chứng kiến hàng nghìn lời kêu cứu trên mạng xã hội, Huân và Mai Anh đã nhanh chóng chỉnh sửa ứng dụng, biến nó thành phiên bản mới – thongtincuuho.org, giúp tổng hợp và trực quan hoá các địa điểm cần cứu hộ khẩn cấp.

Ý tưởng ra đời vào khoảng 23h đêm 7/10, chỉ sau 4 giờ làm việc liên tục, hai bạn trẻ đã hoàn thiện trang web thongtincuuho.org.

"Vì hạn chế về luật mạng xã hội nên mình không thể cho người dùng đăng tin trực tiếp lên website. Thay vào đó, mình cho phép người dùng bình luận trên bất kỳ page mạng xã hội nào. Hệ thống sẽ tự động tìm, kéo về, phân loại rồi đẩy lên bản đồ", Tuất Huân chia sẻ.

Tuất Huân và Mai Anh là 2 nhà sáng lập ra website (Ảnh: NCVV)

Chỉ sau chưa đầy 24 giờ ra mắt, trang web thongtincuuho.org đã thu hút gần 3.000 người sử dụng và được chia sẻ rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Hàng nghìn lời kêu cứu được gửi về, mỗi điểm cầu cứu đều hiển thị địa chỉ, mô tả tình trạng cụ thể để lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận. Dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực, giúp các nhóm cứu hộ lọc vị trí và ưu tiên hỗ trợ theo mức độ khẩn cấp.

"Mình hiểu công tác cứu hộ không hề đơn giản là đọc tin nhắn rồi lao đi giúp. Vì thế mục tiêu của chúng mình là xây dựng bản đồ nhiệt (HeatMap) để hiển thị rõ khu vực đang cần hỗ trợ khẩn cấp. Hy vọng dự án này có thể góp phần nhỏ giúp đỡ người dân Thái Nguyên vượt qua khó khăn", Tuất Huân chia sẻ.