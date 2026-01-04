Hà Nội tạm cấm xe tải nặng lên Vành đai 3 trên cao sau kỳ nghỉ lễ

(VTC News) -

Để giảm áp lực giao thông trong thời điểm người dân quay trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Công an TP Hà Nội đã triển khai phương án điều chỉnh tổ chức giao thông trên tuyến Vành đai 3 trên cao, trong đó tạm thời cấm xe tải lớn đi lại.

Theo thông báo từ Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP Hà Nội, các phương tiện xe tải có khối lượng toàn bộ trên 10 tấn sẽ không được phép di chuyển trên tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5 (cũ) và chiều ngược lại. Thời gian áp dụng từ 12h đến 24h ngày 4/1/2026.

Cảnh sát giao thông phân luồng, điều tiết phương tiện trên tuyến Vành đai 3 trên cao nhằm bảo đảm giao thông thông suốt.

Việc điều chỉnh này được thực hiện trên cơ sở thống nhất với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan, nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến sau kỳ nghỉ lễ.

Lực lượng chức năng cho biết, trong thời gian cấm, các phương tiện thuộc diện hạn chế cần chủ động lựa chọn lộ trình thay thế phù hợp, đồng thời chấp hành nghiêm sự hướng dẫn, phân luồng của CSGT tại các nút giao trọng điểm.

Công an TP Hà Nội cũng bố trí lực lượng túc trực, tăng cường tuần tra, điều tiết giao thông trên toàn tuyến để bảo đảm an toàn, thông suốt.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông theo dõi sát các thông báo chính thức, cập nhật tình hình giao thông theo thời gian thực để chủ động điều chỉnh lộ trình, tránh ùn tắc và bảo đảm an toàn khi di chuyển trong khu vực nội đô.

Phương án điều tiết phân luồng giao thông:

1. Hướng Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân và ngược lại: Từ nút giao Láng - Hòa Lạc (đại lộ Thăng Long) → QL21A → QL1A → đường tỉnh 494 → nút giao Liêm Tuyền (cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) và ngược lại.

2. Hướng cao tốc Pháp Vân đi cao tốc 5B, QL5 (cũ), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và ngược lại: Từ nút giao Liêm Tuyền → QL21B → đường tỉnh 499 → nút giao cao tốc Thái Bình - Hưng Yên → cao tốc Thái Bình - Hưng Yên → cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tại nút giao Yên Mỹ → nút giao Vành đai 3 - cao tốc HN - HP và ngược lại.

3. Hướng cao tốc 5B (Hà Nội - Hải Phòng), cao tốc Hà Nội - Bắc Giang QL5A đi QL32 và ngược lại:

- Phân luồng tại chỗ: + Nút giao cao tốc 5B → nút giao QL5 cũ → QL5 → cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Cừ → Lý Sơn → Trường Sa → Hoàng Sa → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → nút giao Mai Dịch → Hồ Tùng Mậu (QL32).

- Phân luồng từ xa: Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang → QL18 → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Hồ Tùng Mậu (QL32).

4. Hướng QL32 đi các hướng Đại lộ Thăng Long, cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Bắc Giang:

Đi Đại lộ Thăng Long - QL32 → QL21A hoặc ĐT 419 hoặc ĐT 421 hoặc ĐT 422 hoặc ĐT 70 (các phương tiện có 05 lựa chọn tuyến đường để lưu thông)

- Từ Đại lộ Thăng Long đi cao tốc Pháp Vân theo Nội dung Mục 1: Đi cầu Thăng Long, QL5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội – Bắc Giang - Phân luồng tại chỗ: Theo nội dung Mục 3 - Phân luồng từ xa: Từ nút giao QL32 cầu Vĩnh Thịnh → cầu Vĩnh Thịnh → QL2C → QL2A → QL23 → Tỉnh lộ 23 → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5

5. Ngoài ra còn hướng các phương tiện từ cao tốc Hà Nội - Lào Cai, QL2, QL2A, QL2B, QL2C đi Đại lộ Thăng Long, đường QL32 hoặc đi cao tốc Hà Nội – Bắc Giang, QL5, cao tốc HN - HP và ngược lại theo các hướng:

Hướng đi Đại lộ Thăng Long, QL32 - Cao tốc Hà Nội - Lào Cai (nút giao IC4, IC3) → QL2, QL2A → cầu Vĩnh Thịnh → QL32. (từ QL32 sang cầu Thăng Long theo Mục 4) - Cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt → cầu Thăng Long → Vành đai 3 để đi Đại lộ Thăng Long, QL32.

Hướng đi cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, QL5, cao tốc HN - HP:

- Cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → QL18 → cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

- Cao tốc Hà Nội – Lào Cai → QL2 → Võ Văn Kiệt hoặc Võ Nguyên Giáp → Hoàng Sa → Trường Sa → Lý Sơn → QL5 cũ.