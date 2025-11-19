Hà Nội phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025

(VTC News) -

Ngày 19/11, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề trọng tâm “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Tháng hành động vì bình đẳng giới diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2025. Đây là lời cam kết mạnh mẽ của chính quyền Thủ đô, nhấn mạnh vai trò của bình đẳng giới là động lực phát triển và sự cần thiết phải bảo vệ phụ nữ, trẻ em khỏi bạo lực, đặc biệt là trên không gian mạng.

Lãnh đạo Trung ương và TP Hà Nội thực hiện nghi thức phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2025.

Những năm qua, công tác bình đẳng giới tại Hà Nội đạt nhiều kết quả quan trọng. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 đạt 14,7%; tỷ lệ nữ tham gia cấp xã đạt trên 29%.

Trong giai đoạn 2020-2025, Thành phố tạo việc làm mới cho hơn 952.817 người, trong đó lao động nữ chiếm hơn 50%; trên 280.000 lao động nữ được hỗ trợ vay vốn để tạo việc làm. Các chỉ số về giáo dục, y tế, chăm sóc bà mẹ và trẻ em đều đạt và vượt mục tiêu. 100% nạn nhân bạo lực giới được tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ cơ bản; nhiều mô hình hiệu quả được duy trì như “địa chỉ tin cậy”, đường dây tư vấn hỗ trợ, các câu lạc bộ phụ nữ phòng ngừa bạo lực gia đình… Những kết quả này thể hiện sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân Thủ đô.

Bên cạnh những thành tựu, kỷ nguyên số cũng đặt ra nhiều thách thức mới đối với phụ nữ và trẻ em gái, như: Quấy rối trực tuyến, tấn công hình ảnh riêng tư, lan truyền thông tin độc hại, lừa đảo qua mạng, cưỡng bức hoặc đe dọa bằng nội dung số. Đây đều là các hình thức bạo lực giới nguy hiểm, tinh vi và có thể để lại hậu quả lâu dài.

Trong bối cảnh đó, chủ đề Tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỹ năng số an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đồng thời xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh, không định kiến giới, không bạo lực.

Tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn mong muốn, mỗi gia đình và người dân Thủ đô hãy trở thành tuyên truyền viên tích cực, lên tiếng khi thấy bạo lực; không chia sẻ nội dung độc hại; luôn tôn trọng và bảo vệ quyền, sự an toàn của phụ nữ và trẻ em trong cả đời sống thực và không gian mạng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, địa phương, tổ chức và toàn thể nhân dân Thủ đô chung tay hành động vì một môi trường số an toàn, văn minh; vì một xã hội bình đẳng, nhân ái và phát triển bền vững; vì sự an toàn, hạnh phúc và cơ hội phát triển của mọi phụ nữ và trẻ em gái.