Hà Nội mênh mông biển nước

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11, từ đêm qua tới sáng nay 7/10, trên địa bàn Hà Nội đã có mưa lớn, kèm dông gió và sấm chớp liên tục.
Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ngập trong nước.
Mưa to kéo dài suốt đêm khiến đường Châu Văn Liêm ngập sâu, buộc người dân phải quay đầu về nhà.
Đường Phú Đô ngập sâu đến đầu gối.
Ghi nhận lúc 8h30 tại nút giao Trần Duy Hưng - Đại Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến, bốn bề ngập nước. (Ảnh: Phạm Ngọc Linh)
Xe ô tô con bị nhấn chìm trong biển nước. (Ảnh: Phạm Ngọc Linh)
Lối vào khu đô thị Mễ Trì Hạ cũng ngập sâu. (Ảnh: Thanh Thảo)
Nước ngập mênh mông tại khu vực Yên Nghĩa.
Đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân cũng trong cảnh tương tự. (Ảnh: Nam Trung)