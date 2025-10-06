+
Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, Bắc Bộ mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét
(VTC News) -
Bão Matmo đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc hôm 5/10, buộc hơn 151.000 người phải sơ tán.
Tin mới
Xả súng trên phố Sydney, 20 người bị thương
09:22 06/10/2025
Thời sự quốc tế
Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, Bắc Bộ mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét
09:21 06/10/2025
VTC NEWS TV
Cụ bà 93 tuổi tố bị chiếm đất: Bí Thư tỉnh Cà Mau chỉ đạo xử lý
09:19 06/10/2025
Chính trị xã hội
Cảnh báo bão Matmo có thể trút 'bom nước' 300mm xuống Bắc Bộ
09:07 06/10/2025
VTC NEWS TV
Cách sử dụng đồ nhựa an toàn khi chế biến thực phẩm
09:00 06/10/2025
Gia đình
Tin mới nhất bão số 11 Matmo: Khu vực Móng Cái thế nào?
09:00 06/10/2025
Tin nóng
Lịch thể thao mới nhất hôm nay ngày 7/10 và rạng sáng 8/10
08:53 06/10/2025
Cần biết
Hà Nội hỏa tốc thông báo linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó bão số 11
08:51 06/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Bão số 11 Matmo đổ bộ lần 2 vào Trung Quốc, Hà Nội mưa tăng dần từ trưa và chiều
08:01 06/10/2025
Thời tiết
Vợ tôi được thừa kế 3 căn nhà nhưng nỡ để em chồng thuê phòng trọ lụp xụp
08:00 06/10/2025
Gia đình
Danh sách 518 xe bị phạt nguội trong tuần từ 26/9 - 2/10 ở Bắc Ninh
07:46 06/10/2025
Tin nóng
Israel tuyên bố không có lệnh ngừng bắn ở Gaza
07:09 06/10/2025
Thời sự quốc tế
Danh hài từng phải chạy xe ôm, giờ sở hữu 3 căn nhà, 2 mảnh đất nghìn mét vuông
07:08 06/10/2025
Sao Việt
Sai lầm cần tránh khi uống sữa đậu nành
07:07 06/10/2025
Tư vấn
Lợi ích của việc uống trà khi ăn bánh trung thu
07:00 06/10/2025
Gia đình
Quảng Ngãi hứng liên tiếp 4 trận động đất lúc rạng sáng, có trận 4.9 richter
06:51 06/10/2025
Tin nhanh 24h
Trường bán trú ở Lào Cai ngập bùn đất, học trò bật khóc nhìn trang giấy nhòe nát
06:51 06/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Bảng xếp hạng giải Ngoại Hạng Anh 2025-2026 vòng 7
06:49 06/10/2025
Bóng đá Anh
Cầu tràn bị nhấn chìm vào mùa mưa lũ, dân vùng cao Quảng Ngãi canh cánh mối lo
06:31 06/10/2025
Đời sống
Tết Trung thu có từ bao giờ?
06:30 06/10/2025
Chuyện bốn phương
Cao thủ Israel tập môn võ nguy hiểm nhất thế giới, sánh ngang Lý Tiểu Long
06:30 06/10/2025
Võ Thuật
Vì sao giá nhà vẫn khó giảm?
06:30 06/10/2025
Bất động sản
Sự khác biệt giữa lô gia và ban công
06:09 06/10/2025
Bất động sản
Giá xăng dầu hôm nay 6/10: Tiếp tục tăng
06:06 06/10/2025
Thị trường
Bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 10/2025
06:00 06/10/2025
Cần biết
Giá vàng hôm nay 6/10: Không biến động, dự báo sẽ đạt 3.900 USD/ounce
06:00 06/10/2025
Tin giá vàng
Dự báo thời tiết 6/10: Miền Bắc mưa xối xả, trọng tâm ở vùng núi và trung du
04:30 06/10/2025
Thời tiết
Người Hà Nội tấp nập mua thực phẩm trước khi bão Matmo đổ bộ
22:49 05/10/2025
Thị trường
Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn
22:42 05/10/2025
Tin nhanh 24h
Dông lốc làm đổ sập 2 ngôi nhà kiên cố ở biên giới Nghệ An, nhiều nhà bị tốc mái
22:21 05/10/2025
Tin nóng