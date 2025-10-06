Đóng

Bão Matmo đổ bộ Trung Quốc, Bắc Bộ mưa lớn kéo dài, cảnh báo lũ quét

(VTC News) -

Bão Matmo đổ bộ vào miền Nam Trung Quốc hôm 5/10, buộc hơn 151.000 người phải sơ tán.

Trang Anh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới