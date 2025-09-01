Hà Nội lập 15 trạm khách phục vụ nhân dân xem diễu binh có nước uống, chỗ nghỉ

(VTC News) -

UBND TP Hà Nội vừa tổ chức vận hành 15 Trạm khách A80: Tự hào Việt Nam trên địa bàn tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành A80. Đây là các điểm phục vụ nhân dân khi tham gia các sự kiện chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và chính quyền cơ sở tổ chức vận hành 15 trạm tại các khu trung tâm và tuyến phố diễu binh, diễu hành. Tham gia vận hành còn có các doanh nghiệp mong muốn được chia sẻ, đồng hành và đóng góp vào sự kiện trọng đại của đất nước.

Người dân được cấp phát nước miễn phí tại Trạm khách A80.

Các trạm khách là điểm dừng chân thân thiện, giúp người dân - đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật… có không gian nghỉ ngơi, được hỗ trợ nước uống, quạt mát, chỗ ngồi… để tham gia trọn vẹn các hoạt động diễu binh, diễu hành đông người ngoài trời.

Các trạm cũng đóng vai trò như “điểm kết nối” nổi bật để người dân có thể dễ dàng định vị, tìm kiếm thông tin hữu ích khi cần sự giúp đỡ. Bên cạnh vai trò phục vụ nhân dân, trạm khách còn là điểm nhấn văn hóa - truyền thông góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về Thủ đô qua các sản phẩm truyền thông đại chúng.

Đặc biệt, tên gọi “trạm khách” không chỉ mang tính hiện đại, gần gũi mà còn gợi nhắc đến một giai đoạn lịch sử đáng nhớ, khi các trạm khách là điểm đến quen thuộc, nơi tiếp đón cán bộ, chiến sĩ, đồng thời cũng là địa điểm phục vụ nhân dân trong các hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, dự án “Trạm khách: A80 Tự hào Việt Nam” vừa giữ được nét truyền thống vừa khẳng định tinh thần nhân văn và sự quan tâm của thành phố đối với người dân.

Danh sách các Trạm khách:

Ngã tư Kim Mã giao với ngõ 294 Kim Mã: số 2 Núi Trúc, phường Ngọc Hà.

Khu vực vỉa hè Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội: 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Vỉa hè Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Số 2 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam.

Bãi đỗ xe ôtô trước cổng 1 Ga Hàng Cỏ: 120 đường Lê Duẩn.

Cột cờ đối diện tượng đài Lenin: 28A Điện Biên Phủ, phường Ba Đình.

Vỉa hè Bờ Hồ đối diện nhà hàng Lục Thuỷ: 16 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

Trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội: 47 Hàng Dầu, phường Hoàn Kiếm.

Vỉa hè bên ngoài Viện Ngôn ngữ và Văn hóa Đức: 56-58-60, phố Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình.

Trước Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: 31B Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm.

Vỉa hè Thư viện Quốc gia Việt Nam: 31 Tràng Thi, phường Hoàn Kiếm.

Vỉa hè Trường THPT Phan Đình Phùng: 30 Phan Đình Phùng, phường Ba Đình.

Vỉa hè Chùa Kim Sơn: 143 Kim Mã.

Điện lực Hoàn Kiếm: 69C Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm.

Báo Hà Nội Mới: 44 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm.

UBND phường Hoàn Kiếm: 126 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm.