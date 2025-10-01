(VTC News) -

Highlight Đà Nẵng 0-2 Hà Nội

Chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng 5 giúp Hà Nội FC giải tỏa rất nhiều sức ép. Đội bóng Thủ đô tiếp đà hưng phấn để giành thêm 3 điểm trong chuyến làm khách tại Đà Nẵng tối 1/10.

Hà Nội FC sớm chịu tổn thất khi Đỗ Hùng Dũng chấn thương phải rời sân sau 10 phút. Dù vậy, đội khách vẫn chiếm ưu thế và có 2 bàn thắng quan trọng trong 5 phút ở cuối hiệp một. Lần lượt Phạm Tuấn Hải và Fernando lập công - đều từ những pha phản công khai thác cánh phải của đối thủ - giúp Hà Nội FC giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Kết quả: Đà Nẵng 0-2 Hà Nội

Ghi bàn

Hà Nội: Tuấn Hải (40'), Fernando (45').

Đội hình Đà Nẵng vs Hà Nội

Đà Nẵng: Văn Biểu, Đình Duy, Hồng Phúc, Duy Cương, Ngọc Sơn, Văn Hưng, Emerson, Anh Tuấn, Phi Hoàng, Henen David, Milan Makaric.

Hà Nội: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Công Nhật, Maranhão, Tuấn Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng, Luiz Fernando, Daniel Passira.