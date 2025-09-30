U23 Việt Nam có cầu thủ Việt kiều mới

(VTC News) -

Chiều 30/9, danh sách đội tuyển U23 Việt Nam tập trung tháng 10/2025 được công bố. Một số trụ cột là Khuất Văn Khang, Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Phi Hoàng, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Đình Bắc không góp mặt do được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Lực lượng được huấn luyện viên Kim Sang-sik lựa chọn cho đợt tập huấn này phần lớn là những gương mặt quen thuộc tại giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á. Gương mặt mới duy nhất là tiền vệ Nguyễn Vadim (Đà Nẵng).

Cầu thủ này sinh ra tại Nga, có bố người Việt. Theo thông tin giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Nguyễn Vadim là tiền vệ đa năng, có thể thi đấu ở khu vực trung tâm và 2 biên.

Nguyễn Vadim đang thi đấu cho câu lạc bộ Đà Nẵng.

Ngoài tiền vệ sinh năm 2005, U23 Việt Nam lần này còn 2 cầu thủ Việt kiều khác. Đó là Trần Thành Trung và Lê Viktor. Cả 2 cầu thủ này đều được gọi lên ở lần tập trung gần nhất. Trong đó, Lê Viktor được sử dụng thường xuyên tại 2 giải đấu quan trọng của U23 Việt Nam là U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik không trực tiếp phụ trách đội U23 Việt Nam, do phải tập trung cho đội tuyển quốc gia. Ông Đinh Hồng Vinh tiếp tục được giao nhiệm vụ HLV tạm quyền.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 7/10, sau đó sẽ lên đường sang UAE tập huấn. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh và các học trò thi đấu 2 trận giao hữu, gặp U23 Qatar vào ngày 9/10 và 13/10.

Mục tiêu của U23 Việt Nam trong chuyến tập huấn là tiếp tục hoàn thiện đội hình, rèn luyện chiến thuật và tích lũy kinh nghiệm cho mục tiêu trước mắt là SEA Games 33 và tiếp đó là vòng chung kết U23 châu Á 2026 tại Ả Rập Xê Út.