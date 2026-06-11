'Gọi tên những vì sao đất nước': Huy động 5 tỷ đồng tìm lại danh tính liệt sĩ

(VTC News) -

Ngày 11/6, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề "Gọi tên những vì sao đất nước".

Đây là năm thứ ba chương trình được triển khai theo hình thức tiếp nhận ủng hộ qua app thiện nguyện TK 2707, nhằm hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, phát động chương trình. (Ảnh: Vũ Tú)

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cho biết những đóng góp của cộng đồng trong thời gian qua đã tạo thêm nguồn lực quan trọng cho công tác tìm kiếm, xác định danh tính và chăm lo thân nhân liệt sĩ.

Trong năm 2025, chương trình tiếp nhận hơn 2 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên cả nước. Từ nguồn kinh phí này, Hội và các tổ chức hội đã hỗ trợ đính chính thông tin cho 122 bia mộ liệt sĩ; hỗ trợ cất bốc, di chuyển 193 hài cốt liệt sĩ về quê hương; tiếp nhận 48 mẫu hài cốt để giám định ADN; trao tặng 96 nhà tình nghĩa và sửa chữa, nâng cấp 23 căn nhà cho các gia đình chính sách.

Cùng với đó, hàng nghìn phần quà đã được trao tới thân nhân liệt sĩ và người có công trên cả nước. Riêng Ban Trị sự chùa Phong Hanh (Hải Phòng) đã tài trợ 2,5 tỷ đồng để tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên toàn quốc.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm nay Hội đặt mục tiêu huy động 3-5 tỷ đồng để tiếp tục hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch, nguồn kinh phí vận động được sẽ được ưu tiên cho việc cung cấp từ 7.000-10.000 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phối hợp nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm; hỗ trợ đính chính thông tin trên hơn 100 bia mộ liệt sĩ và thúc đẩy giải quyết các hồ sơ đề nghị giám định ADN còn tồn đọng.

Bên cạnh đó, chương trình dự kiến hỗ trợ cất bốc, di chuyển từ 150 đến hơn 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương; trao tặng 80 nhà tình nghĩa cùng hàng nghìn suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

Các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp tại lễ phát động. (Ảnh: Vũ Tú)

Chia sẻ tại chương trình, Thượng tá, nhà báo, nhà văn Phạm Vân Anh cho rằng, các anh hùng liệt sĩ chính là những "vì sao" trên bầu trời Tổ quốc.

"Có những vì sao chúng ta biết rõ tên tuổi, quê hương; có những vì sao vẫn còn vô danh. Nhưng dù được gọi tên hay chưa, họ vẫn đang tỏa sáng bằng chính sự hy sinh bất tử của mình", bà nói.

Theo bà, việc tìm lại tên tuổi, quê hương và những câu chuyện của các liệt sĩ không chỉ giúp xoa dịu nỗi đau của thân nhân mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau.