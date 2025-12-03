Góc khuất nghề nếm đồ ăn: Lương gần 40 triệu, có trợ cấp tăng cân, lắm nỗi khổ

Những đoạn video ghi lại quá trình làm việc của các “kỹ sư đánh giá cảm quan”, còn gọi là người nếm thử đồ ăn tại Trung Quốc, đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội, cho thấy công việc này khác xa với hình dung hào nhoáng ban đầu. Dù thu nhập ổn định và thậm chí có cả “trợ cấp tăng cân”, nghề nghiệp này lại ẩn chứa vô số áp lực và rủi ro sức khỏe.

Các thương hiệu đồ ăn nhẹ, nhà máy thực phẩm và siêu thị là những nơi thường xuyên tuyển dụng người nếm thử. Với mức lương trung bình khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 37 triệu đồng), họ đảm nhiệm vai trò quan trọng trong chuỗi sản xuất, là người trực tiếp kiểm tra chất lượng, quyết định sản phẩm có đủ tiêu chuẩn lên kệ hay không.

Sau lớp vỏ hào nhoáng, nghề nếm thử đồ ăn tại Trung Quốc phơi bày nhiều gốc khuất. (Ảnh: RedNote)

Danh xưng chính thức của họ là “kỹ sư đánh giá cảm quan”, cái tên phần nào cho thấy tính chuyên môn cao của công việc. Nhiệm vụ của họ không chỉ đơn giản là ăn và thưởng thức, mà phải phát hiện những thay đổi nhỏ nhất về hương vị, độ béo, dư vị hay sự đồng nhất về hình thức và kết cấu sản phẩm.

Các báo cáo tại Trung Quốc cho biết, người nếm kem có thể phải thử 40–50 mẫu mỗi ngày vào mùa hè. Những người nếm đồ ăn om thậm chí phải ngồi trong phòng điều hòa để nếm hàng chục hộp thịt.

Mei Wan, làm việc tại một công ty đồ ăn nhẹ, chia sẻ với Jimu News rằng cô từng nếm hơn 2,5 kg mẫu chỉ trong một buổi sáng, lượng thực phẩm tương đương hơn 8.400 kilojoule (hơn 2000 calo), bằng mức calo cả ngày của một người trưởng thành.

Thử xong, họ không được phép nghỉ ngơi mà phải viết báo cáo chi tiết dài hàng nghìn chữ, trong đó ghi lại từng nhận xét quan trọng. Những ghi chép này có thể quyết định tương lai của sản phẩm.

Một người nếm thử thực phẩm vừa ăn uống vừa soạn báo cáo chi tiết về những phát hiện của mình. (Ảnh: RedNote)

Mỗi người nếm thử phải viết báo cáo chi tiết dài hàng nghìn chữ. (Ảnh: RedNote)

Một người nếm thử khác có biệt danh “Swallow” cho biết, công việc của cô trải rộng từ việc nếm đậu phụ thối cho đến các loại hạt. Mỗi sản phẩm đều phải được kiểm tra kỹ để tìm tạp chất, quan sát độ bong của vỏ hay đánh giá xem có dấu hiệu hư hỏng nào không. Trước khi nộp báo cáo, cô còn phải xét nghiệm độc tố và vi sinh trong phòng thí nghiệm.

Swallow tiết lộ với The Beijing News rằng, hầu hết người nếm thử đều xuất thân từ các ngành hóa học, sinh học hoặc kỹ thuật thực phẩm. “Nhiều người nghĩ công việc này dễ dàng, nhưng tiêu chuẩn lại cực kỳ cao”, cô nói.

Để giữ cho vị giác luôn nhạy bén, nghề này có những quy định rất nghiêm ngặt. Đàn ông bị cấm hút thuốc và uống rượu, phụ nữ không được trang điểm hay sơn móng tay. Tất cả đều phải tuân theo chế độ ăn nhạt kéo dài. Thông thường, cần ít nhất ba năm để đào tạo một người nếm thử hàng đầu. Tuy nhiên, vì độ nhạy của vị giác giảm dần theo tuổi tác, nhiều người đối mặt với khủng hoảng nghề nghiệp khi bước qua tuổi 30.

Một người nếm thử nổi tiếng trên mạng với tên gọi “Little Grey Who Tries Hard to Eat” từng đăng video cho thấy, cô phải cân trước và sau giờ làm việc, ăn hết số lượng lớn tôm om và cổ vịt, sau đó súc miệng bằng nước để làm mới vị giác. “Nhiều khi sau giờ làm, tôi cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy đồ ăn. Nhưng tôi rất coi trọng công việc nếm thử. Đó là trách nhiệm của tôi và sản phẩm phải an toàn cho khách hàng”, cô chia sẻ.

Thức ăn được xếp thành hàng tại nơi làm việc của những người nếm thử thức ăn chuyên nghiệp này. (Ảnh: RedNote)

Một số kỹ sư đánh giá cảm quan có thể ăn lượng calo đủ cho cả ngày chỉ trong một buổi sáng. (Ảnh: RedNote)

Ngoài áp lực tinh thần, nghề này còn kéo theo hàng loạt rủi ro về sức khỏe như các vấn đề về dạ dày, chán ăn hoặc tăng cân mất kiểm soát. Một số công ty thậm chí chi trả “trợ cấp tăng cân” là 200 nhân dân tệ (746 nghìn đồng) cho mỗi 0,5kg tăng thêm, trả theo tuần.

Swallow cho biết, cô tăng 10kg chỉ trong tháng đầu tiên làm việc và phải chạy bộ mỗi ngày sau khi tan ca để giảm cân. “Nhiều đồng nghiệp cũng tăng cân, nhưng rồi hầu hết đều học cách kiểm soát khẩu phần và giảm cân trở lại”, cô nói thêm.

Theo Swallow, điều quan trọng nhất đối với người nếm thử không phải là tài năng đặc biệt mà là tính kỷ luật. Họ phải tuân thủ quy trình làm việc khắt khe, luôn giữ sự tập trung cao độ và bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Nếm thử là khâu quan trọng để sản phẩm đến được kệ siêu thị. (Ảnh: Getty Images)

Sự xuất hiện của các video chia sẻ công việc đã khiến nghề nếm thử đồ ăn trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Tôi từng nghĩ việc nếm thử đồ ăn rất thú vị và hạnh phúc, nhưng thực tế lại khiến cơ thể mệt mỏi”. Một người khác viết: “Tôi thật sự kính trọng những người làm nghề này. Khi ăn uống trở thành công việc, áp lực tâm lý rất lớn”.

Đằng sau mức lương tưởng như hấp dẫn và hình ảnh “ăn cả thế giới” là một công việc đòi hỏi sự kiên trì, sức khỏe và khả năng cảm nhận tinh tế. Những “kỹ sư đánh giá cảm quan” ấy đang làm việc lặng thầm để mỗi sản phẩm thực phẩm mà người tiêu dùng cầm trên tay đều an toàn và đạt chất lượng.