Giáo viên thấp thỏm chờ tiền thưởng Nghị định 73, Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng

Nghị định 73 được Chính phủ ban hành cuối tháng 6/2024 quy định mức lương và chế độ tiền thưởng đối với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, tiền thưởng được tính dựa trên thành tích đột xuất và kết quả xếp loại nhiệm vụ hằng năm. Quỹ thưởng hằng năm bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp). Cũng theo quy định, đến hết ngày 31/1 của năm sau liền kề, nếu cơ quan, đơn vị không sử dụng hết quỹ tiền thưởng của năm thì không được chuyển nguồn này vào quỹ tiền thưởng của năm sau.

Cũng chính vì vậy, càng về những ngày cuối tháng 1/2026, nhiều giáo viên thêm thấp thỏm chờ đợi. Một số giáo viên lo lắng liệu năm nay họ có được nhận tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP. Nhiều người bày tỏ mong muốn có quy định rõ ràng, thống nhất để không phải rơi vào cảnh ngóng tiền mỗi năm. Họ mong chờ được nhận khoản này trước Tết âm lịch và tin rằng đó sẽ là nguồn động viên lớn.

Giáo viên và học sinh Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới.

Về vấn đề này, trao đổi với VietNamNet ngày 28/1, bà Hoàng Thị Thu Phương, Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính của Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, cơ chế chi thưởng cho các trường thuộc nhóm được thành phố đặt hàng dịch vụ giáo dục được thực hiện sau khi kết thúc năm học (ngày 1/7 hằng năm), chứ không phải chi trả vào cuối mỗi năm như nhiều nơi đang hiểu.

Theo bà Phương, trước đây, các trường công lập (chưa thực hiện đặt hàng) thì mức kinh phí được cấp tính theo định mức phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, khi chuyển sang cơ chế “đặt hàng dịch vụ giáo dục", thành phố sẽ thực hiện đặt hàng đối với các trường và nguồn ngân sách Nhà nước cấp được coi là nguồn thu của trường để từ đó xác định phương án tự chủ.

“Hình thức này nhằm nâng cao hiệu quả chi tiêu công và tăng trách nhiệm giải trình. Theo đó, giáo viên phải chờ tới khi có đánh giá, xếp loại cuối năm học mới được nhận khoản tiền này. Tuy nhiên, các thầy cô yên tâm rằng chắc chắn sẽ được đảm bảo quyền lợi”, bà Phương khẳng định.

Bà Phương cho hay, Sở GD&ĐT Hà Nội đang xây dựng dự thảo Nghị quyết về giá dịch vụ giáo dục trên cơ sở định mức kinh tế kỹ thuật để báo cáo UBND thành phố, trình HĐND thông qua vào kỳ họp tháng 5/2026. Tiền thưởng theo Nghị định 73 sẽ nằm trong gói này, nên được đảm bảo.

“Khi được thông qua, mức thưởng sẽ được tính toán đầy đủ trong giá dịch vụ giáo dục mà mỗi trường được đặt hàng. Để đảm bảo công bằng, quan điểm của HĐND cũng như UBND TP là vẫn sẽ có khoản tiền hỗ trợ này cho các trường, tới các giáo viên”, bà Phương nói.