Giáo sư Việt Nam tại Hàn Quốc được nhập tịch theo diện nhân tài xuất sắc

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng, thuộc Khoa Kỹ thuật Hàng không vũ trụ, Trường Đại học Sejong, là học giả đã dành hơn một thập kỷ nghiên cứu và giảng dạy tại Hàn Quốc. Mới đây, ông nhận quốc tịch Hàn Quốc thông qua Chương trình Nhập tịch đặc biệt dành cho nhân tài xuất sắc do Bộ Tư pháp quản lý.

Theo trang Chosun, chương trình này cấp quốc tịch Hàn Quốc cho những cá nhân xuất sắc trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao và nghiên cứu, với yêu cầu đơn giản hơn so với nhập tịch thông thường. Việc cho phép giữ nhiều quốc tịch nhằm hỗ trợ các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới ổn định cuộc sống tại Hàn Quốc và đóng góp lâu dài cho sự phát triển của đất nước này.

“Việc nhập tịch không chỉ đơn thuần là nhận quốc tịch. Nó còn tượng trưng cho sự gắn kết sâu sắc của tôi với Hàn Quốc - quê hương thứ hai của mình, cũng như sự công nhận cho những nỗ lực, thử thách mà tôi đã trải qua suốt những năm qua”, Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng nói.

Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng được nhập tịch Hàn Quốc theo diện nhân tài xuất sắc. (Ảnh: Đại học Sejong)

Các nghiên cứu của Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng tập trung vào những lĩnh vực then chốt như phương tiện bay không người lái (UAV), hệ thống vệ tinh và điều hướng tự động, đóng vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh quốc gia và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ. Ông đã thiết lập nhiều hợp tác quốc tế, bao gồm các dự án nghiên cứu với Việt Nam và nhiều quốc gia khác.

“Hàn Quốc đã sở hữu năng lực cạnh tranh tầm thế giới trong các vật liệu tiên tiến và linh kiện điện tử. Với sự hỗ trợ liên tục từ chính phủ, ngành hàng không vũ trụ Hàn Quốc sẽ sớm dẫn đầu toàn cầu”, Giáo sư Mừng cho biết.

Kể từ khi nhập tịch, Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng cũng tích cực nâng cao trình độ tiếng Hàn. Ông chia sẻ: “Giờ đây, là công dân Hàn Quốc, tôi cảm thấy trách nhiệm càng lớn hơn trong việc đóng góp trực tiếp vào sự phát triển khoa học của đất nước”.

Theo thông tin từ Đại học Sejong, Giáo sư Nguyễn Xuân Mừng tốt nghiệp Cử nhân ngành Cơ điện tử tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2014. Ông nhận bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Kỹ thuật Hàng không vũ trụ tại Đại học Sejong, Seoul, vào các năm 2017 và 2021. Từ năm 2014 đến 2015, ông từng công tác tại Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Hiện nay, ông công tác tại Khoa Kỹ thuật Hàng không vũ trụ, Đại học Sejong.

Những năm gần đây, Đại học Sejong đã thu hút nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới, tạo môi trường nghiên cứu toàn cầu. Hợp tác quốc tế phát triển mạnh mẽ trong các lĩnh vực tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ thuật hàng không vũ trụ và khoa học dữ liệu. Sự đa dạng văn hóa và linh hoạt trong học thuật do các giảng viên quốc tế mang lại đã thúc đẩy văn hóa nghiên cứu tại trường.