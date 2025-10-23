Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ là ứng viên giáo sư Y học với 113 bài báo khoa học

(VTC News) -

Năm 2025, ngành Y học có tổng cộng 117 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ là một trong những ứng viên được Hội đồng Giáo sư ngành Y học đề nghị xét đạt chuẩn chức danh giáo sư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc là ứng viên Giáo sư ngành Y học năm 2025 (Ảnh: Trung tâm Y tế Cẩm Khê - Phú Thọ)

PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc sinh năm 1970, quê ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ (cũ). Năm 1994, ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Bắc Thái (nay là trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên), ngành Y, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa. Năm 2002, ông nhận bằng Thạc sĩ Y học chuyên ngành Hồi sức cấp cứu tại trường Đại học Y Hà Nội.

Năm 2012, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học, chuyên ngành Nội Tim mạch tại Học viện Quân Y – Bộ Quốc phòng.

Ngoài chuyên môn y khoa, PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc còn mở rộng kiến thức về kinh tế và quản lý. Năm 2016, ông được cấp bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (nay là Đại học Kinh tế Quốc dân). Đến năm 2023, ông hoàn tất chương trình đào tạo và được cấp bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên.

Với những đóng góp nổi bật trong lĩnh vực y học, năm 2022, PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học, đồng thời được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Về quá trình công tác, từ tháng 4/1997 - tháng 6/2002, PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc làm việc tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Từ tháng 7/2002 - 12/2004, ông được bổ nhiệm làm Phó Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu từ tháng 7/2002 đến tháng 12/2004.

Từ tháng 1/2005 - tháng 12/2009, ông giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện, kiêm Trưởng khoa Nội tiết - Tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Từ tháng 1/2010 - tháng 1/2013, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, trước khi chuyển sang vị trí lãnh đạo cấp sở.

Từ tháng 2/2013 - tháng 3/2019, Phó Giáo sư Nguyễn Huy Ngọc giữ đồng thời hai vị trí: Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tháng 4/2019, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, đảm nhiệm vị trí này đến tháng 11/2024.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, Phó Giáo sư Nguyễn Huy Ngọc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đồng thời kiêm nhiệm chức Giám đốc Sở Y tế. Từ tháng 1/2025 đến nay, ông đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh công tác quản lý và điều hành ngành y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc còn tích cực tham gia hoạt động giảng dạy, nghiên cứu chuyên môn tại nhiều cơ sở giáo dục đại học trong và ngoài quân đội, như: Viện Nghiên cứu Y Dược học lâm sàng 108; trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên; trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện Quân Y - Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh vai trò quản lý, PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc còn có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo sau đại học và nghiên cứu khoa học. Ông hướng dẫn 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ (trong đó 1 người là nghiên cứu sinh chính), đang hướng dẫn 5 nghiên cứu sinh (gồm 4 chính, 1 phụ, 2 người đang chờ lịch bảo vệ). Đồng thời, ông hướng dẫn thành công 11 học viên cao học và chuyên khoa II, hiện tiếp tục hướng dẫn 3 học viên cao học.

Trong lĩnh vực nghiên cứu, PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc là chủ nhiệm và hoàn thành 8 đề tài khoa học các cấp, bao gồm 1 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ, 2 đề tài cấp tỉnh và 3 đề tài cấp cơ sở. Ông đang chủ trì một đề tài cấp tỉnh giai đoạn 2024–2026.

Ông đã công bố 113 bài báo khoa học, trong đó 18 bài đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc hệ thống Web of Science, Scopus và PubMed; là tác giả chính của 12 bài (7 bài công bố sau khi được công nhận chức danh Phó Giáo sư).

Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc xuất bản 9 cuốn sách chuyên ngành, với vai trò chủ biên hoặc đồng chủ biên của 8 cuốn, trong đó có 2 sách chuyên khảo (1 cuốn quốc tế), 2 sách giáo trình và 5 sách tham khảo. Đáng chú ý, một cuốn sách do ông đồng chủ biên đã được Nhà xuất bản quốc tế uy tín Springer phát hành.

Trong quá trình công tác, PGS.TS Nguyễn Huy Ngọc đạt nhiều thành tích nổi bật và được ghi nhận với nhiều thành tích tiêu biểu, cụ thể: Bằng khen của Thủ tướng năm 2015; Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2016; Đạt danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2017; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế các năm 2011, 2012, 2017; Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ các năm 2011, 2019, 2020; Giấy khen và Bằng khen của chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam năm 2017, 2018.